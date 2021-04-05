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八宝山革命公墓政德教育基地已开展98场学习活动

政德教育讲好革命先烈故事

2021年04月05日08:56 | 来源：北京青年报
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原标题：政德教育讲好革命先烈故事

缅怀先烈、铭记历史。清明时节，八宝山革命公墓内的政德教育基地又忙碌了起来，接待了一批又一批的参观学习人员。八宝山革命公墓是许多革命先烈的安息之所，也是民族精神与国家荣誉的象征之地。苍松翠柏间，一座座墓碑，一行行碑文，是中国共产党发展历史的铭证，犹如一部无声的中国革命史。去年9月，本市首个党员干部政德教育基地在八宝山革命公墓正式揭牌，通过参观讲解政德建设主题展览、现场教学、重温入党誓词、课堂教学等环节，引导党员干部明大德、守公德、严私德，实现政德教育与干部培养监督紧密结合。启动半年多来，该基地已开展了98场学习活动，接待党员干部约8100人次。

八宝山革命公墓新闻发言人代雷表示，政德教育工作是八宝山革命公墓近期的重点工作之一。为了办好政德教育，去年，革命公墓精心筹划了教学内容、瞻仰路线和活动方案，组建了一支高素质的讲解员队伍，形成了一条成熟的现场教学路线，打造了一堂又一堂有深度的政德教育课程。除了清明节祭扫服务高峰日，他们时刻准备接待前来学习参观的党员干部团队。

八宝山革命公墓讲解员李月圆介绍，政德教育基地的教学体系集“展示教学、现场教学、宣誓教学、课堂教学”四位为一体。“活动的第一站，我们会带领学习人员参观政德建设主题展览，这里有两间展厅，以图文并茂的方式，系统介绍政德的科学内涵、历史渊源、时代价值以及党员干部立政德的具体标准和致力方向，概括理论精髓，为接下来的现场教学、宣誓教学和课堂教学奠定理论基础。”

随后是两场深入人心的现场主题教学。在瞻仰厅内，学习人员将聆听讲解员讲述朱德同志当年坚定理想信念的入党故事。在瞻仰区内，学习人员将来到任弼时、李克农、陈云等革命先辈的墓碑前，缅怀先辈的同时牢记历史、不忘初心。在烈士纪念园内，还有重温入党誓词和向烈士敬献鲜花的环节，以更加坚定党员干部理想信念。现场教学结束后，将进入课堂教学环节，有专业的老师为学习人员讲述政德相关知识。整个学习过程历时两个半小时左右。

李月圆已经参与了70多场政德教育活动。“很多党员干部认为这种教学形式非常震撼，尤其面对着革命先烈的墓碑，这种心灵触动与坐在课堂里听讲是完全不一样的，能让人记忆非常深刻。”李月圆说，这是她从参与者口中得到的最多的反馈，“我能从他们的眼神中看出，他们确实是入了脑、走了心。很多人也会对革命先烈的生平事迹感兴趣，与我们交流，也有的党员干部是专门做党史研究的，与他们的互动也丰富了我们的讲解内容。”

为了把革命先烈的故事讲好、讲透，李月圆自学党史，翻阅革命先烈的人物传记和历史资料。作为一名有着10多年党龄的老党员，李月圆坦言，“在给别人讲解的过程中，自己也受到了洗礼和升华。”代雷表示，八宝山革命公墓是全国规格建制最高的革命先烈安息之地、中华民族精神和国家荣耀的象征之所，也是全国爱国主义教育示范基地，要充分利用好丰富的红色资源。“为了办好政德教育基地，下一步，我们将更加深入挖掘革命先烈的故事、事迹，结合党史学习教育，讲授理论，提炼精神，指导实践，继续开发特色课程和活动，打造出特色和品牌。”（文/本报记者 蒋若静）

(责编：朱紫阳、马昌)

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