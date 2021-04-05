原标题：北京市2021年高招工作规定出炉 考试时间四天 本科普通批可填30个志愿

北京教育考试院日前公布北京市2021年普通高等学校招生工作规定。今年，北京统一高考时间安排在6月7日、8日举行，普通高中学业水平等级性考试（以下简称“学考等级考”）时间安排在6月9日、10日举行。北京高招本科志愿填报继续采用院校专业组方式，本科普通批可填30个志愿。

2021年北京市普通高等学校招生考试包括统一高考和学考等级考。统一高考科目为语文、数学、外语3门。学考等级考科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，由考生自主选择3门参加考试。

统一高考时间安排在6月7日、8日举行，学考等级考时间安排在6月9日、10日举行。

外语考试分英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语六个语种，由考生任选一种。统考英语听说考试与笔试分离，一年两次考试，英语听说实行计算机考试，第一次考试于2020年12月12日进行，第二次考试于2021年3月20日进行。其他外语（非英语）考试使用全国卷，听力考试一年两考，第一次考试于2021年1月8日进行，第二次考试于2021年6月8日进行。

北京教育考试院高招办有关负责人介绍：语文、数学、外语满分均为150分。英语听说考试满分50分，其他外语（非英语）听力考试满分30分，取两次听说（听力）考试的最高成绩与其他部分试题成绩一同组成外语科目成绩计入高考总分。学考等级考科目成绩按照《北京市教育委员会关于普通高中等级性学业水平考试成绩计入高考总成绩方式的通知》（京教计〔2018〕21号）要求进行折算，每科目满分100分。

本科批次按照语文、数学、外语以及学考等级考共六门科目总分划定录取最低控制分数线，专科批次按照语文、数学、外语三科总分划定录取最低控制分数线。

（一）统一高考时间安排图片

（二）学考等级考时间安排图片

市高招办依据教育部分送至北京的高校招生来源计划信息以及高校提前确定的招生专业对学考等级考的科目要求，与各有关高校核对分专业计划及其说明后，整理形成《北京市2021年普通高等学校招生专业目录》，统一向社会公布。除教育部规定可以不做分省计划的招生类型外，各高校招生来源计划均须经教育部汇总分送。未经教育部下达的招生计划，市高招办不予接收和公布，不安排在京招生。

依据《北京市教育委员会关于印发北京高等学校高水平人才交叉培养计划的通知》（京教高〔2015〕1号）文件规定，实施北京高等学校高水平人才交叉培养院校应分区投放“双培计划”和“外培计划”。根据教育部有关提高重点高校招收农村学生比例的相关精神，北京市属部分本科高校在城市发展新区和生态涵养发展区投放“农村专项计划”，该计划只招收户籍和学籍均在上述区的农业户口考生。

本科阶段的志愿填报与录取投档采用院校专业组方式。院校专业组由院校根据不同专业（或专业类）的人才培养需要和选考科目要求设置，是本科志愿填报与录取投档的基本单位。一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含多个专业。同一院校专业组内各专业的选考科目要求相同。同一院校选考科目要求相同的专业也可分设在不同的院校专业组中。

本科招生设置本科提前批、本科普通批2个批次，并按顺序依次录取。本科志愿以院校专业组为志愿单位设置，一个院校专业组即为一个独立的志愿，每个志愿一般设置6个志愿专业和一个“是否服从专业组内调剂”选项（除本科提前批普通类B段外）。

其中，本科提前批分艺术类和普通类，考生只能选报其中一类，不能兼报。艺术类和普通类均设置A、B两段，并分别按顺序依次录取。艺术类A段设置2个顺序志愿，教育部批准的独立设置本科艺术院校及参照独立设置本科艺术院校招生办法执行的院校（专业）在本段录取；其他艺术院校（专业）在艺术类B段录取，分美术类和非美术类，美术类设置8个平行志愿，非美术类设置2个顺序志愿。

普通类A段设置2个顺序志愿，军事、公安、飞行学员、部分体育专业、航海类等艰苦专业、全国重点马克思主义学院的马克思主义理论专业等院校（专业）在A段录取；普通类B段设置20个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个专业，“双培计划”“外培计划”（艺术类体育类专业除外）和“农村专项计划”在B段录取。

本科普通批实行平行志愿，设置30个志愿。

高水平艺术团和高水平运动队等特殊类型招生单独设置特殊类型志愿，考生可填报1个志愿，录取安排在本科提前批次录取结束之后本科普通批录取开始之前进行。取得资格认定的考生，须将资格认定高校填报在该志愿中，方能享受相关特殊类型招生政策。

专科招生设置专科提前批、专科普通批2个批次，并按顺序依次录取。

专科提前批分艺术类和普通类，考生只能选报其中一类，不能兼报。

艺术类分美术类和非美术类。美术类设置10个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个志愿专业；非美术类设置2个顺序志愿，每个志愿设置1所院校6个志愿专业。

普通类设置2个顺序志愿，每个志愿设置1所院校6个志愿专业。

专科普通批设置20个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个志愿专业。

北京教育考试院高招办有关负责人提醒：本科志愿在高考成绩发布后填报，首次志愿填报安排在6月27日-7月1日，征集志愿填报时间根据录取进程进行安排。专科志愿填报时间为7月21日至22日。考生要在认真阅读相关招生政策规定以及高校招生章程后，按规定时间登录北京教育考试院网站，依据《北京市2021年普通高等学校招生专业目录》填报志愿。考生登录志愿填报系统的初始密码为登录报名系统所用的密码。考生须妥善保管志愿填报系统登录密码，切记不要泄露。考生要对所填报志愿的真实性和准确性负责。因考生本人疏漏或失误造成的后果，由考生本人承担责任。志愿填报时间一经截止，任何人不得更改志愿信息。

录取期间，按考生已填报志愿录取结束时，如当前批次高校计划未完成，将根据情况征集考生志愿。本科提前批艺术类A段和普通类B段不设置征集志愿。

本科提前批艺术类B段美术类征集志愿设置5个平行志愿；本科提前批艺术类B段非美术类、本科提前批普通类A段征集志愿设置2个顺序志愿；本科普通批征集志愿设置10个平行志愿。

专科提前批艺术类中的美术类征集志愿设置5个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个志愿专业；专科提前批普通类和艺术类中的非美术类征集志愿设置2个顺序志愿，每个志愿设置1所院校6个志愿专业；专科普通批征集志愿设置10个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个志愿专业。

北京教育考试院高招办有关负责人表示：各批次征集志愿填报及录取在下一批次录取开始前进行。录取期间，征集志愿填报时间通过北京教育考试院网站发布。

高校在京招生实行计算机远程网上录取。参加不同批次（类型）录取的高校，分别执行不同批次（类型）录取最低控制分数线。高校高水平艺术团招生等特殊类型招生使用特殊类型招生控制分数线（简称“特殊类型招生线”）。

录取工作按照“学校负责、招办监督”的原则实施。高校须按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生，是否录取以及所录取的专业由高校自行确定，高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因做出解释。

参加本科招生录取的考生总成绩由3门统一高考成绩和考生选考的3门学考等级考成绩构成，总成绩满分值为750分。高校将统一高考成绩、学考等级考成绩作为本科录取的基本依据，同时参考高中学生综合素质评价档案。

高职(专科)阶段采用“统考+合格性学业水平考试”招生模式，专科录取总成绩由3门统一高考成绩组成。招生高校根据各专业培养需求从普通高中学业水平合格性考试科目（历史、思想政治、地理、物理、化学、生物、信息技术、通用技术等8门）中选定2门作为资格要求，考生相应学业水平合格性考试科目成绩合格方能投档。专科录取时同时参考高中学生综合素质评价档案。

高中学生综合素质评价档案的具体使用办法由招生高校在各自招生章程中予以明确。

按照顺序志愿投档的批次，高校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次，调档比例原则上控制在105%以内。

顺序志愿按照“志愿优先，从高分到低分”的原则进行投档，第一志愿录取结束后，若高校招生计划未完成，再对未完成计划进行第二志愿投档录取。

平行志愿按照“分数优先，遵循志愿”的原则，对分数线上未被录取的考生按录取总成绩从高分到低分排序进行一次性投档。

本科平行志愿投档时，根据考生所填报志愿顺序，投档到排序在前且有计划余额的院校专业组。当报考同一志愿录取总成绩相同的考生人数大于该志愿计划余额时，将依次比较语文、数学、外语成绩、选考三科总成绩（美术类依次比较美术统考、语文、数学、外语成绩、选考三科总成绩），对单项成绩高者进行投档，直至完成该志愿招生计划，单项成绩均相同的同时投档。

高职（专科）平行志愿投档时，根据考生所填报志愿顺序，投档到排序在前、学业水平合格性考试成绩符合要求且有计划余额的志愿。当报考同一志愿录取总成绩相同的考生人数大于该志愿计划余额时，将依次比较语文、数学、外语成绩（美术类依次比较美术统考、语文、数学、外语成绩），对单项成绩高者进行投档，直至完成该志愿招生计划，单项成绩均相同的同时投档。

录取过程中，首先在批次分数线上进行考生已填报志愿的录取，如有高校招生计划未完成，将根据情况依次进行批次分数线上征集志愿录取和降分征集志愿录取。

烈士子女；在服役期间荣立二等功以上或被战区（原大军区）以上单位授予荣誉称号的退役军人这两类考生，在文化统考成绩总分的基础上增加20分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。

归侨、华侨子女、归侨子女；台湾省籍（含台湾户籍）考生；自主就业的退役士兵这三类考生，在文化统考成绩总分的基础上增加10分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。

从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生，在文化统考成绩总分的基础上增加5分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。该政策仅适用于北京市属高等学校招生录取。

平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励军人的子女，因公牺牲军人的子女和一至四级残疾军人的子女，驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区，解放军总部划定的二类以上岛屿工作累计满20年军人的子女，在国家确定的四类以上艰苦边远地区或者解放军总部划定的特类岛屿工作累计满10年军人的子女，在飞或停飞不满1年或达到飞行最高年限空勤军人的子女，从事舰艇工作满20年军人的子女，在航天或涉核岗位工作累计满15年军人的子女，参加全国统考录取并达到有关高校投档要求的，应予以优先录取。

退出部队现役的考生、残疾人民警察报考高校，达到有关高校投档要求的，在与其他考生同等条件下优先录取。

公安烈士、公安英模和因公牺牲、一级至四级因公伤残公安民警子女参加全国统考录取的，按照《关于进一步加强和改进公安英烈和因公牺牲伤残公安民警子女教育优待工作的通知》（公政治〔2018〕27号）的有关规定执行。

国家综合性消防救援队伍人员及其子女参加全国统考录取的，参照军人有关优待政策执行。

经共青团中央青年志愿者守信联合激励系统认定，获得5A级青年志愿者的，达到有关高校投档要求的，在与其他考生同等条件下优先录取。

北京教育考试院高招办有关负责人介绍：同时符合多项高考加分条件的考生，不作累计加分，只取最高一项分值作为考生附加分投档。所有高考加分项目及分值均不用于高校不安排分省招生计划的艺术类专业、高水平艺术团、高水平运动队等招生项目。（王琦）

(责编：朱紫阳、马昌)