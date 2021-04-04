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清明时节游园踏青 品味课本里的园艺

2021年04月04日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：课本里的园艺

颐和园（课本内页） 资料图片

【课本里的中国】

“草色青青柳色黄，桃花历乱李花香。”不知不觉，春天已经来到广袤的田野间、挂上了高高的枝头。游园、赏花，一时间成为最热门的悠闲活动，花草装点了春日世界，也装饰了人们的心情。

游园赏花，是中国园艺文化的一部分。中国人不仅从中追求视觉美，也寻觅着无形的精神美。在时间的长河里，中国人追寻着一种诗意的栖居，用大自然的行云流水、花鸟虫鱼，营造出一个个精致的空间，并不断注入文明的因子，凝聚提纯成艺术和文化的结晶。翻开中小学语文课本，描写园艺的名篇佳作不胜枚举，给人带来美的享受和生活的哲思。

中国的文人墨客们，借用植物来表达理想情怀和心绪情趣，寄托自己的世界观人生观，不同的人对不同的植物钟爱有加。

“无意苦争春，一任群芳妒，零落成泥碾作尘，只有香如故。”（《卜算子·咏梅》，部编版八年级语文下册）“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不用人夸好颜色，只留清气满乾坤。”（《墨梅》，部编版四年级语文下册）南宋诗人陆游和元代诗人王冕，不约而同地偏爱梅花。梅花的高风亮节、傲然不屈，被诗人们借以表达自身不媚世俗的高尚情操。在中国传统文化中，梅花早已不仅仅是一种花卉，它已成为一定社会背景下人们精神追求的目标。

“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。”（《竹里馆》，部编版七年级语文下册）唐代诗人王维隐居在流水潺潺的竹林中，过着月下独坐、弹琴长啸的悠闲生活。在中国传统文化语境中，竹是谦虚淡泊、潇洒俊逸的。同时，竹也是坚韧不拔、刚正不阿的。“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”（《竹石》，部编版六年级语文下册）清代画家郑燮笔下的岩竹坚劲顽强，正如他刚正不阿、正直不屈的秉性。

东晋诗人陶渊明喜爱菊，“采菊东篱下，悠然见南山”（《饮酒（其五）》，部编版八年级语文上册），远离车马的喧嚣，他选择归复自然。唐代诗人杜牧欣赏枫叶的静美，“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”（《山行》，部编版三年级语文上册），在瑟瑟秋风中，他发现生活有不一样的绚烂。

“水陆草木之花，可爱者甚蕃”，北宋哲学家周敦颐总结了人各有爱，而“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。”（《爱莲说》，部编版七年级语文下册）莲花挺拔秀丽的芳姿，清逸超群的美德，可敬而不可侮慢的磊落风范，成为君子对品性的理想追求。

除了托物言志，中国的园艺文化里蕴含着人们对理想家园的不懈追求。人与自然，人与社会，浓缩在通过园艺营造的理想空间里。我国的园林艺术，如果从殷、周时期囿的出现算起，至今已有三千多年的历史，在世界园林史上占有极重要的位置，并以高度的艺术成就和独特的风格闻名于世。园林的出现从侧面反映了中国人对于理想生活境域的无限追求。

在中国文化中，最为理想的生活空间是“桃花源”。“忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。”“复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。”（《桃花源记》，部编版八年级语文下册），桃花源安宁和乐、自由平等的生活，成为千百年来人们对理想社会和美好山水的最高追求。无论世事变迁、江山更迭，每个中国人心中都有一个桃花源。

中国园林，不著一字，尽得风流。不论是气势恢宏的皇家园林，还是精致小巧的私家园林，处处都显露着中国人的造梦艺术，苏州园林便是其中的翘楚。作家叶圣陶用文字打开苏州园林之美的奥秘之门：“苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意。高树与低树俯仰生姿。落叶树与常绿树相间，花时不同的多种花树相间，这就一年四季不感到寂寞。没有修剪得像宝塔那样的松柏，没有阅兵式似的道旁树：因为依据中国画的审美观点看，这是不足取的。”（《苏州园林》，部编版八年级语文上册）22岁以前一直生活在苏州的叶圣陶，课余之暇常和好友游览苏州园林，对其中的情趣有着深刻的体会。

中国最著名的古典园林颐和园，博彩各地造园手法，集历代皇家园林之大成，无疑是中国园林艺术中的杰作。走在颐和园的长廊上，处处是美的享受：“这条长廊有七百多米长，分成273间。每一间的横槛上都有五彩的画，画着人物、花草、风景，几千幅画没有哪两幅是相同的。长廊两旁栽满了花木，这一种花还没谢，那一种花又开了。微风从左边的昆明湖上吹来，使人神清气爽。”（《颐和园》，人教版四年级语文上册）亭台楼阁、回廊曲径、桥梁水榭……在许许多多巧妙的经营与加工中，被提到高度艺术的境地，如今成为宝贵的文化遗产。

冬去春来，四季不同。园艺曾是我们居住文化的核心，是一道生态和哲学命题。随着生活水平的逐步提高，今天的人们更多了一份对美好景致的向往、对环境质量的关切、对精神文明的需要。清明时节，当我们游园踏青的同时，不妨细细品味下这花香里的文化。（本报记者 赵斌艺）

(责编：郝孟佳、闫妍)

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