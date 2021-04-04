原标题：体味“棒球人生” 植树“期待成长”

教育圆桌小记者与棒球少年共同培育桃树苗 摄影/本报记者 郭谦

昨天是清明假期首日，北京青年报教育圆桌小记者们来到强棒少年爱心基地，全方位了解职业棒球少年的生活。他们与棒球少年结成小组，与他们共同体验农耕的乐趣；详细了解他们的学习、训练生活，观看棒球少年的训练及比赛，并进行了一次棒球体验活动。

与教育圆桌小记者的年龄相仿，棒球少年也大多是十岁上下，但这些棒球少年的过往经历却让人心酸，他们全部来自贫困山区，部分少年因为多种原因失去父母管教，是棒球为他们的生活带来了重大改变。尽管孩子的生活环境完全不同，但大概因为年纪差不多，小记者们和棒球少年结成小组之后，很快愉快地交谈到一起。在参观完强棒少年爱心基地后，一名小记者和一名棒球少年组成小组，共同培育一棵桃树苗，期待来年再看到桃树的成长。小记者们还进行了农耕体验，他们使用耙子等工具翻地，将地变得松软，等待种植农作物。

小记者们参观了棒球少年的宿舍、洗衣区以及食堂，帮助棒球少年晾晒衣服并和他们共进午餐。别看棒球少年有的只是八九岁的孩子，但均能自己打饭，饭后也会自己使用洗洁精刷碗。他们的组织纪律性以及自理能力让圆桌小记者们赞叹不已。饭后休息一段时间后，北京青年报记者还向小记者们讲述了人物采访写作的基本技巧，指导小记者们对5名棒球少年进行专访，深入了解他们的生活。“你是几岁来的，为什么学习棒球？”“你每天都训练多少个小时，每天都是什么安排？”“你长大之后想做什么工作？”……小记者们的问题很多，随着深入交流的进行，棒球少年们也从最开始的腼腆到与小记者们热烈交流，了解到同龄人完全不一样的生活。

几大训练场地上均是棒球少年们奋力训练的身影。他们中的大球员们还在教练的指导下为小记者们献上了一节棒球的体验课，向他们讲述跑垒以及一些基本的训练动作。值得一提的是，以该基地及球员为背景拍摄的《棒！少年》中的主角马虎、梁正双等明星球员也纷纷到现场“变身”教练，与小记者们进行互动，带领他们了解棒球。

据介绍，基地的强棒天使项目成立于2016年，由前国家棒球队队长孙岭峰先生、前中国棒球协会常务副主席李高潮先生、前中国棒球协会青少年委员会主任张锦新先生，以及一些热衷公益的爱心人士联合成立。主要接收7-12岁符合条件的大山里的困境少年，并组建了国内第一支公益棒球队。目前已经有68名贫困山区的孩子进入棒球队学习和生活。（记者 刘洋）

(责编：郝孟佳、闫妍)