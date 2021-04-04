艾萍娇

原标题：治理教育生态亟须 铲除炒学区房利益链

根据北京市政府部署，北京市住建委会同相关部门开展房地产经纪机构专项执法检查，针对群众反映强烈的房地产经纪机构炒作学区房行为，对海淀区万柳、翠微，西城区德胜、金融街，东城区交道口等价格快速上涨区域进行专项执法检查，包括链家、我爱我家等六家炒作学区房的门店暂停营业整改。

近期，多地采取监管执法措施，依法严查房地产经纪机构炒作学区房行为。除北京外，比较典型的如上海市房地产经纪行业协会向全体房地产经纪机构发起“规范房源挂牌和信息发布的自律倡议”，主要聚焦房地产中介领域房源信息发布不规范、“学区房”不实宣传、挂牌价格虚高等问题。

从多地的情况看，把本来不是学区房的房屋炒作为学区房、哄抬学区房价格、发布虚假的学校升学率排名信息、刺激家长的焦虑情绪、误导家长对对口入学政策的理解，这都是违法违规行为，需要对涉事机构进行查处。

或许有人认为，房地产经纪机构推介学区房，是向家长提供购房择校服务，有学区房是因为义务教育不均衡；学区房价格飙升，是因为家长对学区房的需求旺盛，不能把板子打到房产经纪机构身上。

这种看法是有问题的。对于因确实存在义务教育不均衡、校际差异而存在的热门学区房，应当通过推进义务教育均衡加以治理；而对于房地产经纪故意炒作学区房板块，以学区房名义提高房屋价格等做法，则需要规范房地产经纪机构的经营行为。在重建教育生态的过程中，房地产经纪机构也责无旁贷，要履行自身的社会责任。

近年来，各地炒作升学率，歪曲解读幼升小、小升初、中考政策的行为，有相当部分出自房地产经纪机构的公众号、自媒体文章。如对区域内的“小升初”升学情况、初中中考升学率进行排名、发布，就主要来自于房地产经纪相关的公众号、自媒体，也只有房地产经纪对炒作这些信息特别感兴趣，而这些排名几乎毫无依据，很多仅仅根据一些论坛中的家长跟帖，就统计学校的升学数据加以“重磅”发布。

前不久，上海发布2020年的中考名额分配政策，这其实并非新政策，而是对2018年颁行的中考录取政策的进一步细化。可有的房地产经纪却似乎看到新的炒作机会，想利用名额分配政策，把原来办学比较薄弱的小区初中（也被称为“菜中”）也“炒作”为新政策下的学区房——购买房子，让孩子入学，可以获得名额分配机会。在房地产经纪的炒作下，有的“菜中”对应学区的挂牌房产，价格一下提高三四万。

推进名额分配政策的用意，主要是为了提高薄弱学校办学质量，缩小学校间的办学质量差距。从根本上说，这也是为了消除学区房热，而不是要进一步刺激、提高房产价格，但这项旨在促进均衡、缓解择校焦虑的政策也被房地产经纪机构用来炒作，可见“学区房炒作”已经无所不用其极了。

围绕择校和升学，一些地方已经形成了庞大的利益链和产业链，要缓解家长的择校焦虑，破除盛行多年的唯分数论和唯升学论，既需要国家全面推进教育评价改革，也需要对房地产经纪机构、校外教育培训机构等进行综合治理。

为此，政府部门在规划义务教育阶段学校发展时，要全面清理“名校”思维，用统一建设标准建设每一所义务教育学校，避免给房地产中介提供炒作的题材，同时要加大信息公开力度，对各类教育新政进行详细的解读，防止改革新政被功利化应对。

(责编：郝孟佳、闫妍)