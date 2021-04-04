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榜样志愿服务队 关爱自闭症儿童

2021年04月04日08:16 | 来源：北京青年报
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原标题：榜样志愿服务队 关爱自闭症儿童

4月2日上午，首都文明办在平谷区七彩阳光康复中心举行“礼遇榜样 关爱自闭症儿童”主题活动。“时代楷模”北京榜样优秀群体代表和平谷榜样代表们走进康复中心，共同关爱“来自星星”的孩子。活动仪式上还成立了首支平谷榜样志愿服务队。

据了解，平谷榜样志愿服务队首批志愿者有50人，他们中有医务人员、教师、养老康复中心工作人员、技术员、法官、的哥等，服务领域涵盖义诊、养老、助残、技术指导、扶贫助困、法律咨询、爱心送考等。平谷区文明办相关负责人表示，平谷区已形成“学榜样我行动”的良好氛围，无论社区居民还是村镇干部，举荐身边榜样，人人争做榜样，为创建文明城市营造良好氛围已经成为平谷人的共识。

据首都文明办相关负责人介绍，2019年北京榜样优秀群体被中宣部授予“时代楷模”称号，学榜样我行动，礼遇榜样已成为全社会的共识，无论是赛场的礼遇榜样公益看台还是各类重大活动都有榜样的身影。2019年，首都文明办组织北京榜样报告团到全国部分省市巡讲；2020年组织开展北京榜样报告团“走进百所高校 走近百万大学生”主题宣讲，榜样精神成为首都的标杆。在即将迎来冬奥的赛场，北京榜样仍将发挥示范带头作用，展现“文明东道主 好客中国人”的风采。（记者 王薇）

(责编：郝孟佳、闫妍)

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