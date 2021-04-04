人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

缅怀先烈学党史 不忘初心勇担当

中石大学子抗战馆重温党的光辉历程

2021年04月04日08:15 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：中石大学子抗战馆重温党的光辉历程

　　奋斗百年路 启航新征程

　　学党史 悟思想 办实事 开新局

　　为加强青年理想信念教育，坚定共产主义信仰，引领新时代青年大学生听党话跟党走，近日，中国石油大学（北京）开展“缅怀先烈学党史，不忘初心勇担当”活动，校青马工程训练营成员、校学生会组织学生骨干共40余人参加。

　　中石大学子们在中国人民抗日战争纪念馆前合唱了校歌《我为祖国献石油》，展示了青年人不畏艰难险阻，昂扬向上的精神面貌。在语音讲解下，中石大学子们参观了以“伟大胜利”为主题的八个展厅，共同回顾了抗日战争历史，重温了党的光辉历程，在缅怀先烈的同时树立人生榜样，也让青年学子了解中国人民抗日战争为世界反法西斯胜利所作出的伟大贡献，回首峥嵘岁月中华民族不屈不挠、英勇抗争的精神。

　　“我们都曾经在语文、历史等课堂上接触过这段历史，但当大家来到纪念馆看到图片和实物，听到讲解，心里还是感到十分震撼。”参观之后，新能源与材料学院学生曾翔月深有感触，她说，馆内一幅幅照片、一件件文物和一处处复原景观重重地撞击着同学们的内心，丰富的史料真实再现了中国人民同日本侵略者进行英勇斗争的光辉历程与艰苦卓绝的抗战之路，在大家心中留下了深刻的历史印记。落后就要挨打，振兴中华是每一个中国人义不容辞的神圣使命和责任。

　　化学工程与环境学院学生马泽辉表示：“我们生活在和平年代，但我们不能忘记现在的幸福生活是无数先烈为我们创造出来的。”他说：“作为优秀的青年大学生，中石大学子应当努力学习党史，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。”文/本报记者 刘婧

(责编：郝孟佳、闫妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部