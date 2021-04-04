原标题：中石大学子抗战馆重温党的光辉历程

奋斗百年路 启航新征程

学党史 悟思想 办实事 开新局

为加强青年理想信念教育，坚定共产主义信仰，引领新时代青年大学生听党话跟党走，近日，中国石油大学（北京）开展“缅怀先烈学党史，不忘初心勇担当”活动，校青马工程训练营成员、校学生会组织学生骨干共40余人参加。

中石大学子们在中国人民抗日战争纪念馆前合唱了校歌《我为祖国献石油》，展示了青年人不畏艰难险阻，昂扬向上的精神面貌。在语音讲解下，中石大学子们参观了以“伟大胜利”为主题的八个展厅，共同回顾了抗日战争历史，重温了党的光辉历程，在缅怀先烈的同时树立人生榜样，也让青年学子了解中国人民抗日战争为世界反法西斯胜利所作出的伟大贡献，回首峥嵘岁月中华民族不屈不挠、英勇抗争的精神。

“我们都曾经在语文、历史等课堂上接触过这段历史，但当大家来到纪念馆看到图片和实物，听到讲解，心里还是感到十分震撼。”参观之后，新能源与材料学院学生曾翔月深有感触，她说，馆内一幅幅照片、一件件文物和一处处复原景观重重地撞击着同学们的内心，丰富的史料真实再现了中国人民同日本侵略者进行英勇斗争的光辉历程与艰苦卓绝的抗战之路，在大家心中留下了深刻的历史印记。落后就要挨打，振兴中华是每一个中国人义不容辞的神圣使命和责任。

化学工程与环境学院学生马泽辉表示：“我们生活在和平年代，但我们不能忘记现在的幸福生活是无数先烈为我们创造出来的。”他说：“作为优秀的青年大学生，中石大学子应当努力学习党史，努力成为担当民族复兴大任的时代新人。”文/本报记者 刘婧

(责编：郝孟佳、闫妍)