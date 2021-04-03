人民网北京4月3日电 （记者孙竞）一段时间以来，市场上的中小学课外读物鱼目混珠、良莠不齐，个别质量低劣的读物流入校园，严重影响了青少年的身心健康发展。针对这些问题，教育部日前出台了《中小学生课外读物进校园管理办法》（以下简称《办法》），为中小学生课外读物进入校园把住“渠道关”和“途径关”。

教育部基础教育课程教材发展中心副主任张国华表示，《办法》的出台，解决了课外读物进校园谁来管、管什么、怎么管的问题，填补了中小学生课外读物的管理空白，为中小学生健康成长保驾护航。

根据《办法》， 国家教育行政部门负责制定全国中小学生课外读物进校园有关政策，省级教育行政部门负责课外读物进校园工作的全面指导与管理，地市、县级教育行政部门负责进校园课外读物的监督检查，中小学校根据实际需要做好课外读物推荐和管理工作。

张国华认为，《办法》明确了国家、地方和学校在课外读物管理中的职责任务，加强了课外读物进校园的渠道管理和过程管理，解决了课外读物进校园的规范化和制度化问题，从而建立起中小学生课外读物进校园的“防火墙”，有利于全面提高进校园课外读物的质量水平，促进青少年儿童多读书、读好书、善读书。

“为学生推荐优秀课外读物，明确中小学校和教师的主体作用，是对学校和教师提出的新的、更高的要求，也是落实立德树人根本任务的必然要求，有利于克服学校重教书、轻育人和学生重应试、轻阅读的倾向。” 张国华说。

学校如何做好课外读物的遴选、推荐与审核工作？清华大学附属中学校长、清华大学数学科学系教授王殿军认为，要按照《办法》提出的“方向性、全面性、适宜性、多样性、适度性”五条原则，选择一批主题鲜明、内容积极、可读性强，能体现主旋律、引领新风尚的课外读物，纳入推荐目录。对于《办法》提到的不得推荐或选用为中小学生课外读物的12种情形，要保持高度警惕，坚决不踩红线。

“比如小学阶段，从提升学生认知力、理解力角度，需要广泛阅读，可以多读一些启蒙绘本、经典故事、识字、益智、科普类书籍；初中阶段从激发学科兴趣、提升思维水平出发，可以加入更多经典名著、自然科学类书籍；高中阶段可以多读一些人物传记、励志类书籍，激励学生树立远大理想，规划人生目标。” 王殿军说。

他同时谈到，人工智能技术可以在学校选书、荐书过程中发挥重要作用。智能化识别搜索和净化筛查技术，可以协助人工完成大批量读物遴选工作，学校还可以建立智能化的图书分区、分级管理机制，根据不同阶段学生的识字量、阅读偏好和理解能力，对学生读物进一步细化分级，使学生能根据自身的阅读水平和兴趣借阅，提高阅读效率，同时减少阅读过程中出现一知半解、价值观误导等情况。

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