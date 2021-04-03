原标题：新华时评：保障中小学生睡眠 须寻找更好“姿势”

教育部日前发出通知，进一步加强中小学生睡眠管理工作。其中明确要求：小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。在对通知初衷点赞的同时，也有部分家长对如何落实表示担忧。

为保障学生睡眠，教育部门可谓用心良苦。本次出台的通知中提出七条具体措施，从学校开门时间到家长学校教育，从校外培训结束时间到游戏服务时间等方面都做出明确要求，还要对成果进行监测考核。

其实，早在2017年，教育部门就在《义务教育学校管理标准》中明确“家校配合保证每天小学生10小时、初中生9小时睡眠时间”等要求。然而，2018年教育部基础教育质量监测中心发布的《中国义务教育质量监测报告》监测结果显示，四年级学生睡眠时间在10小时及以上的比例为30.7%，八年级学生睡眠时间为9小时及以上的比例为16.6%，学生睡眠时间总体不足。

如果可以“安枕无忧”，谁不希望早点睡觉？不少网友表示，由于学业负担、通勤时间、课外辅导等种种原因，根据要求安排充足睡眠几乎是一种奢求。中小学生睡眠不足现象的背后，不仅是生活习惯、上课时间、健康常识的问题，更是群众反映强烈的学业负担重、压力大等问题。现实生活中，人们牺牲睡眠时间想换来的，正是更好的分数。

然而，“无论学校教育还是家庭教育，都不能过于注重分数”。分数是一时之得，教育要从一生的成长目标来看。如果最后没有形成健康成熟的人格，那是不合格的。

除了发通知保障中小学生睡眠时间，更应关注睡眠不足的背后成因，寻求解决问题的根本之策。正确“姿势”不应是对孩子几点睡觉进行“监督监测”，而是用更加科学、多元的教育评价机制减轻社会的教育焦虑，进而切实减轻中小学生学业负担。只有进一步深化教育领域综合改革，改善教育生态，才能让人们避免牺牲健康追求分数的短视行为，让更多孩子安心睡觉，拥有更加健康的成长环境。（新华社记者赵琬微）

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