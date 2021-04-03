原标题：北京高考时间为6月7日至10日

北京教育考试院昨天公布北京市2021年普通高等学校招生工作规定。今年，北京统一高考时间安排在6月7日、8日举行，普通高中学业水平等级性考试时间安排在6月9日、10日举行。北京高招本科志愿填报继续采用院校专业组方式，本科普通批可填30个志愿。

2021年北京市普通高等学校招生考试包括统一高考和学考等级考。统一高考科目为语文、数学、外语3门。学考等级考科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，由考生自主选择3门参加考试。统一高考时间安排在6月7日、8日举行，学考等级考时间安排在6月9日、10日举行。

北京教育考试院高招办有关负责人介绍，语文、数学、外语满分均为150分。英语听说考试满分50分，其他外语（非英语）听力考试满分30分，取两次听说（听力）考试的最高成绩与其他部分试题成绩一同组成外语科目成绩计入高考总分。学考等级考科目成绩按照《北京市教育委员会关于普通高中等级性学业水平考试成绩计入高考总成绩方式的通知》要求进行折算，每科目满分100分。

参加本科招生录取的考生总成绩由3门统一高考成绩和考生选考的3门学考等级考成绩构成，总成绩满分值为750分。高校将统一高考成绩、学考等级考成绩作为本科录取的基本依据，同时参考高中学生综合素质评价档案。高中学生综合素质评价档案的具体使用办法由招生高校在各自招生章程中予以明确。

本科阶段的志愿填报与录取投档采用院校专业组方式。本科招生设置本科提前批、本科普通批2个批次，并按顺序依次录取。本科志愿以院校专业组为志愿单位设置，一个院校专业组即为一个独立的志愿，每个志愿一般设置6个志愿专业和一个“是否服从专业组内调剂”选项（除本科提前批普通类B段外）。本科普通批实行平行志愿，设置30个志愿。高水平艺术团和高水平运动队等特殊类型招生单独设置特殊类型志愿，考生可填报1个志愿，录取安排在本科提前批次录取结束之后本科普通批录取开始之前进行。

本科志愿在高考成绩发布后填报，首次志愿填报安排在6月27日至7月1日，征集志愿填报时间根据录取进程进行安排。录取期间，按考生已填报志愿录取结束时，如当前批次高校计划未完成，将根据情况征集考生志愿。本科提前批艺术类A段和普通类B段不设置征集志愿。各批次征集志愿填报及录取在下一批次录取开始前进行。录取期间，征集志愿填报时间通过北京教育考试院网站发布。志愿填报时间一经截止，任何人不得更改志愿信息。高校须按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。（记者武文娟）

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