新闻通气会现场（张劲松摄）

人民网北京4月2日电 （记者孙竞）“小学上午上课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00，学校不得要求学生提前到校参加统一的教育教学活动。” 在今天上午召开的教育部新闻通气会上，教育部基础教育司司长吕玉刚指出。

日前，教育部办公厅印发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，对学生的必要睡眠时间、学校作息时间、晚上就寝时间等3个“重要时间”作出明确要求。

小学生每日睡眠要达10小时，初中生要达9小时

根据2007年印发的《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。

教育部基础教育司在2020年12月委托有关机构对10省市开展了中小学生学业负担监测，结果显示，小学生、初中生平均睡眠时长分别为9.5小时和8.4小时，不同程度存在睡眠不足问题。

吕玉刚强调，中小学生睡眠不足一个很重要的原因，就是学校、家长甚至学生本人，对保障充足睡眠认识不足，重视不够。他呼吁，学校、家庭及有关方面应共同努力，确保中小学生充足睡眠时间。

小学上课时间不早于8:20，中学不早于8:00

吕玉刚介绍，省级教育行政部门要从保证学生充足睡眠需要出发，结合实际情况合理确定中小学作息时间。小学上午上课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00，学校不得要求学生提前到校参加统一的教育教学活动。合理安排课间休息和下午上课时间，有条件的地方和学校应保障学生必要的午休时间。

他同时提醒，对于个别因家庭特殊情况提前到校学生，学校应提前开门、妥善安置。寄宿制学校要合理安排作息时间，确保学生达到规定睡眠时间要求。

作业、校外培训、游戏要为学生睡眠让路

根据《通知》要求，小学生就寝时间一般不晚于21:20；初中生一般不晚于22:00；高中生一般不晚于23:00。

吕玉刚介绍，针对外在因素影响学生睡眠问题，《通知》提出了3个“中断机制”，要求作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠让路。

第一个是作业“中断”，要求小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业，个别学生经努力到就寝时间仍未完成的，家长应督促按时就寝不熬夜，确保充足睡眠。教师要对此进行针对性分析，加强辅导，如有必要可调整作业内容和作业量。

第二个是校外培训时间“中断”，要求校外线下培训结束时间不得晚于20:30，线上直播类培训活动结束时间不得晚于21:00，不得以课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业。

第三个是游戏“中断”，要求各地教育部门按照管理权限，会同相关部门采取技术手段加强监管，确保每日22:00到次日8:00不得为未成年人提供游戏服务。

吕玉刚最后表示，有的学生睡眠问题并不是睡眠时间不够，而在于睡眠质量不高。教师要关注学生上课精神状态，对睡眠不足的，要及时提醒学生并与家长沟通。同时，指导学生统筹用好回家后时间，坚持劳逸结合、适度锻炼。

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