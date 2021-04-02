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教育部发文规范课外读物进校园 列出12条负面清单

2021年04月02日15:50 | 来源：人民网-教育频道
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新闻通气会现场。人民网记者 孙竞摄

人民网北京4月2日电 （记者孙竞）日前，教育部印发了《中小学生课外读物进校园管理办法》（以下简称《办法》）。记者从今天上午召开的教育部新闻通气会上了解到，《办法》列出了不得推荐或选用为中小学生课外读物的12条负面清单，戏说党史、国史、军史，危害国家安全，存在科学性错误，违规植入商业广告，有违公序良俗等读物均被纳入负面清单。

教育部教材局局长田慧生表示，课外读物作为育人的重要载体之一，在增长学生科学知识、开阔视野、增强综合素质等方面发挥着重要作用。但目前市场上的课外读物鱼目混珠、良莠不齐，个别质量低劣，存在思想性、科学性、适宜性等问题的课外读物流入校园，扰乱了正常的教学秩序。因此，需要建立中小学生课外读物进校园的“防火墙”，明确标准要求，规范课外读物进校园程序，防止问题读物进入校园（含幼儿园）。

根据《办法》，这12条负面清单包括：违背党的路线方针政策，污蔑、丑化党和国家领导人、英模人物，戏说党史、国史、军史的；损害国家荣誉和利益的，有反华、辱华、丑华内容的；泄露国家秘密、危害国家安全的；危害国家统一、主权和领土完整的；存在违反宗教政策的内容，宣扬宗教教理、教义和教规的；存在违反民族政策的内容，煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者不尊重民族风俗、习惯的；宣扬个人主义、新自由主义、历史虚无主义等错误观点，存在崇洋媚外思想倾向的；存在低俗媚俗庸俗等不良倾向，格调低下、思想不健康，宣扬超自然力、神秘主义和鬼神迷信，存在淫秽、色情、暴力、邪教、赌博、毒品、引诱自杀、教唆犯罪等价值导向问题的；侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；存在科学性错误的；存在违规植入商业广告或变相商业广告及不当链接，违规使用“教育部推荐”“新课标指定”等字样的；其他有违公序良俗、道德标准、法律法规等，造成社会不良影响的。

田慧生介绍，学校是进校园课外读物推荐责任主体，负责组织本校课外读物的遴选、审核工作。进校园课外读物原则上每学年推荐一次，推荐程序应包括初选、评议、确认、备案等环节。欠发达地区规模较小的学校，可由上级教育行政部门负责推荐。

“进校园课外读物推荐目录要向学生家长公开，坚持自愿购买原则，禁止强制或变相强制学生购买课外读物，学校不得组织统一购买。”田慧生强调。

教育部教材局一级巡视员申继亮在接受采访时表示，《办法》给学校和老师推荐课外读物提供了标准，只要符合这些要求，就可以大胆推荐。要把在读书方面表现突出的单位和个人，纳入到各级各类相关的表彰之中，鼓励大家建立一个激励阅读的机制。

“一方面是要规范、要把关，另一方面还要给大家创造一个鼓励读书的环境和条件。” 申继亮说。

记者注意到，《办法》还明确提出，任何单位和个人不得在校园内通过举办讲座、培训等活动销售课外读物。学校要明确受捐赠课外读物来源，由学校或上级教育行政主管部门进行审核把关，明确价值取向和适宜性把关要求。

(责编：郝孟佳、邓志慧)

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