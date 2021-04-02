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四川省破除科技评价中“唯论文”不良导向

给科技评价换把“尺子”

2021年04月02日09:25 | 来源：四川日报
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原标题：给科技评价换把“尺子”

●“破”和“立”作为主线贯穿《措施》32条举措。破的是科技评价中过度看重论文数量多少、影响因子高低。立的是要注重标志性成果的质量、贡献和影响

●从数量到质量，这相当于给科技成果和科研人员的评价换了一把“尺子”。不仅如此，今后不再是同一把尺子量到底，针对不同的分类，用不同的尺子来衡量

●《措施》就是一个新的“指挥棒”，改革科技评价制度，优化科研环境，引导广大科技工作者从事原始创新、应用研究，让他们的成绩能够有区别和体现，得到认可

3月29日，我省7个部门联合出台《四川省破除科技评价中“唯论文”不良导向的具体措施（试行）》，进一步改进我省科技评价体系，破除科技评价中“唯论文”不良导向。

《措施》明确提出“强化对各类科技活动的分类考核评价，注重标志性成果的质量、贡献和影响，不把论文（代表作）数量多少、影响因子高低作为量化考核评价指标或主要的评价依据”“对于杰出青年科技人才、青年科技创新研究团队、科技创新人才类项目、省社科高水平研究团队，重点评价其成果的原创性与先进性，不把论文数量多少作为项目申报、绩效考核的唯一指标”。不“唯论文”论，那么注重什么呢？记者采访了相关部门及专家。

不“唯论文”看什么

注重标志性成果质量、贡献和影响

纵观《措施》32条举措，“破”和“立”作为主线贯穿全篇。破的是科技评价中过度看重论文数量多少、影响因子高低。破了之后立什么？《措施》提出，要注重标志性成果的质量、贡献和影响。

“破除‘唯论文’不能解读成完全否定论文，而是要降低论文数量和影响因子评价权重，更看重质量。”省科技厅相关负责人说，从数量到质量，这相当于给科技成果和科研人员的评价换了一把“尺子”。不仅如此，今后不再是同一把尺子量到底，针对不同的分类，用不同的尺子来衡量。

全文8个部分，均按照分类评价、注重实效的原则，破立并举，对实施科技活动分类考核评价、优化省级科技项目评审评价、改进省级科技创新平台（基地）评估、完善省级科技奖励评审、分类健全科技人才评价标准、加强对省级科研事业单位绩效评价、加强论文发表的支出管理、强化监督检查宣传分别提出明确要求。

以针对基础研究类科技活动的考核评价为例，《措施》提出注重评价新发现、新观点、新原理、新方法、新规律的原创性和科学价值、解决经济社会发展和国家安全重大需求中关键科学问题的效能、支撑技术创新和产品开发的效果、代表性论文等科研成果的质量和水平。

不看论文数量看什么？其中提到，基础研究类科技活动的论文评价实行代表作制度。换言之，对于论文，要更加重视质量。

舞好新“指挥棒”

从根源上解决无成果可转问题

在省科技促进发展研究中心主任王楠看来，破除“唯论文”不是不要论文，根本还是在破一个“唯”字。

论文是科研工作者进行学术生产的重要形式，是科学共同体开展学术交流的重要载体。在高水平学术刊物论文发表过程中，经过专家评价，实际上进行了成果的评价和筛选。以论文数量多少和影响因子高低作为评价依据本无可厚非，但在实际操作过程中，二者权重过大，导致评价走偏，没能注重真实创新性。

王楠分析，“唯论文”的导向导致急功近利的浮躁学风，部分科研人员成果还没出就急于发论文，有的一个成果掰成几篇来发；引发错误导向，让部分科研工作者执着于发论文，不愿从事与产业发展、技术创新直接相关的工作，写了一堆远离生产实际需求的成果，最终被束之高阁。更坏的结果，是出现伪造实验数据等学术造假行为。

“《措施》的出台，就是一个新的‘指挥棒’，改革科技评价制度，优化科研环境，引导广大科技工作者从事原始创新、应用研究，让他们的成绩能够有区别和体现，得到认可。”上述负责人表示，这也从根源上解决了科技成果转化无成果可转的问题。

出台到落地有距离

在执行中不断细化评价体系

“五唯（唯学历、唯资历、唯‘帽子’、唯论文、唯项目）尝试破一，拭目以待！”文件出台当天，长期呼吁改革科技评价制度的省政协委员、西南石油大学国家大学科技园管理办公室主任秦启荣欣喜地说。

不少科技工作者也表示，“破除‘唯论文’讲了很多年，关键靠执行。”

从《措施》出台到落地执行的确还有一段距离。王楠认为，出一份文件，解决不了所有问题。比如，一些方向性的表述如何落地，还需要各部门和各科研单位出台具体措施。在不突出强调论文的情况下，普通科研工作者的努力目标在哪里？科研单位如何考核科研人员？这是涉及科研人员的薪金、职称晋升、发展前途等切身利益的关键问题。

此外，不同的科研工作，评价标准和考核要求不一样，它对主持考核评价的部门提出了很高的要求。建立与科技发展相适应的现代科研管理与评价体系，成为一项急迫任务。“这份文件只是一个起点，还有很多细节要考虑，在执行中不断修正、完善政策措施。”王楠说。

据悉，联合出文的7个部门下一步将以《措施》为标准，改革涉及科技评价体制的相关措施，细化评价体系。（记者徐莉莎）

(责编：李依环、温璐)

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