原标题：专业目录“大改”为职业教育一体化发展奠基

日前，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》。在这份堪称“大改”的新版目录中，中职专业调整225个，调整幅度61.1%；高职专科专业调整439个，调整幅度56.4%；高职本科专业调整208个，调整幅度高达260%。有媒体援引教育部官方消息称，新版目录首次完成了对中职、高职专科、本科层次职业教育专业目录的一体化设计，旨在推动专业升级和数字化改造，提高职业教育适应性。

随着我国进入新发展阶段，实现职业教育高质量发展，对优化专业设置、推动专业升级和数字化改造提出新的更高要求。根据《国家职业教育改革实施方案》的要求，专业目录五年一大修、每年动态更新。本来2020年就是规定的大修年份，恰逢2021年又是“十四五”开局之年，主动对接“十四五”规划并面向2035年进行前瞻性布局，以系统思维推进专业升级与数字化改造，因而对过往目录进行一次彻底“大修”，可以说恰逢其时，理所当然。

更重要的是，面对构建服务全民终身学习教育体系的要求，迫切需要一体化设计中职、高职专科、高职本科专业目录，推动各层次技术技能人才培养目标更加明晰，教学内容、评价等相互衔接。正如有专家所指出，“过去中职、高职有点自己做自己的，发展路径很不清晰”。而通过2019年开始的本科职业教育试点，职业教育止步于专科层次的“天花板”被打破，将来“推动中职、高职、本科、专业硕士一体化设计，构建一体化的知识体系、技术体系、技能体系”成为可能。而新版目录则为这样的一体化发展提供了理论可行的基础和路径。

对于职业教育的一体化发展，很多人关注的是纵向的一体化发展。从职业高中到职业专科到职业本科，再到专业硕士甚至专业博士，这是实现职业教育作为一种教育类型的自我发展的一体化发展，确有必要。尤其是在有“普职比”的硬性要求下，职业教育这一类型必须要有上升的贯通的道路。这也是实现“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”的公平之举。不过也有很多人关注横向的一体化发展，比如将来职业教育也有希望横向和普通高等教育本科融通，形成职业教育与普通教育的“立交桥”。在目前不同类型学历确实还存在差异甚至对职业教育学历存在歧视的情况下，建立横向的“立交桥”也自有其价值和意义。

显然，实现职业教育和成人教育的融通融合，建立职业教育和成人教育之间的“立交桥”更具有全局性的意义。正如有研究者提出的那样，“职业教育要扩大教育服务的人群。职业学校不能仅对在校生进行教育，应该对继续教育和技工教育开放，更精准服务进城务工人员和失地农民，为所有想学技能的人能够随时随地学习提供便捷条件”。也就是说，在培养从高中开始一体化的职业教育学生之外，为数亿进城务工人员以及更大群体的普通群众提供终身学习的机会和平台，同样应该是职业教育重要的使命。

理想的职业教育，可以更好地实现学历培养和非学历培训的高度融合，实现开放教育与职业教育的互补互助，实现学历提升和终身学习的兼顾兼修。但一切的前提，都是职业教育具有自己的专业规范和课程体系，也就是职业教育的内容需要课程化，需要系统化，需要实操性，需要能进阶、泛在、可选。在个体选择上，可以缺什么学什么，但是如果需要考证或者拿学位，就必须接受或者通过系统的学习和考核。新版专业目录只是给了一个名目，名目后面一系列的培养目标、专业定位、职业面向、培养模式、课程体系、专业设置等等，将进一步决定职业教育支撑人才强国和技术强国的高度和力度。（作者：肖罗，系教育研究者）

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