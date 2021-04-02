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摆脱升学功利需对各类竞赛釜底抽薪

2021年04月02日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：摆脱升学功利需对各类竞赛釜底抽薪

　　近期一些地方“奥赛”改头换面卷土重来，被怀疑小升初全面摇号政策松动。教育部日前回应称，小升初全面摇号、“公民同招”不会改变，严禁招生入学与任何形式的社会竞赛挂钩。同日，教育部考试中心官网发布公告，称即日起考试中心不再承办剑桥通用英语五级考试（MSE）。

　　这两条重磅消息被舆论解读为从严治理竞赛、考证、考级的明确信号。尤其是停止承办剑桥通用英语五级考试，更被认为是给备受家长们追捧的KET/PET（MSE中的两个级别考试）降温。据媒体报道，近两年，KET/PET考试报名越来越难，甚至“一位难求”，今年要想成功锁定考位，报名费就要溢价七八倍，久遭舆论诟病。

　　从严治理竞赛、考证、考级，既要针对竞赛组织本身，如实行竞赛白名单制度，严格控制竞赛数量，打击违规组织竞赛，更需要对驱动竞赛、考证、考级需求的根源进行治理。一方面需要厉行依法治教，另一方面则要改革教育评价体系，让竞赛、考证、考级摆脱功利，真正发挥促进学生兴趣发展的作用。

　　从去年起，我国已经在全国范围内实行义务教育阶段公办民办学校同招、电脑摇号录取的政策。按照这一政策，任何小学、初中都不能再举行任何形式的招生测试（包括笔试和面谈），也不能接收或查看学生简历。如果切实落实这一政策，所有小学、初中只要提出查看学生简历，就属违规，而且无用——学校根本没有自主录取学生的任何权力，报名人数超过招生数，必须全部通过摇号录取。

　　既如此，为何仍有机构大肆宣传，为竞赛、考证、考级的重要性和有效性“背书”呢？为何仍有家长相信小升初存在运作空间？出现这一情况，要么是教培机构进行虚假宣传，对义务教育学校招生政策进行歪曲解读；要么可能在现实中确实存在一些学校没有严格执行“公民同招”、电脑摇号录取等政策，部分学校和培训机构勾结举行“密考”，这让家长相信获得竞赛证书仍可在小升初中派上用场。

　　以上两种情况，均违法违规。对于机构的虚假宣传，应严厉查处，追究相关机构的责任。对于实行“公民同招”、电脑摇号录取后仍进行“点招”“占坑”“假摇号”等问题，也必须进行严肃查处。2018年教育部出台《面向中小学生的社会竞赛管理办法》强调，任何竞赛项目及获奖成绩，均不得作为中小学招生入学依据。落实这一条，关键在于规范学校招生。简言之，只要严格落实就近入学、电脑摇号录取政策，任何竞赛、考级都不可能在小升初中派上用场。

　　另外，部分家长明知竞赛无法为小升初助力，仍让孩子参加竞赛、考证、考级，大多希望孩子学得更深、更难、更多一些。对于这种焦虑，需要深入推进教育评价体系改革，通过强化重视孩子成长过程的过程评价，探索关注孩子自我成长、进步的增值评价，来引导家长理性关注孩子的兴趣培养。不要为升学功利地打造孩子的特长，而要从孩子健康成长、成才的角度，培养孩子的各种兴趣。（作者：冰 启，系教育研究者）

(责编：温璐、李依环)

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