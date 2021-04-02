原标题：官方机构退出，剑桥通用英语五级考试会降温吗？

3月31日，教育部考试中心宣布不再承办剑桥通用英语五级考试，引发诸多猜测。

剑桥通用英语五级考试（Main Suite Examinations，缩写为MSE）是对考生的英语听、说、读、写能力进行考察的系列水平考试，适用于处于不同阶段的英语学习者。上世纪90年代，教育部考试中心就将MSE引入了中国，但一直不温不火。近年来，该考试中主要针对中小学生的KET（英语入门考试）和PET（初级英语考试）“蹿红”。在一些大城市，连报上名都费劲，考位“一位难求”。前不久，也有媒体曝光了MSE中存在的高价锁考位乱象。

北京市海淀区一位小学生家长告诉科技日报记者，选择参加PET，一是想着“以考促学”，看看孩子的英语水平究竟如何；二是因为大家都有这个证书，“你没有，显得你英语好像不行似的”。

而且，家长圈中也盛行中学选拔学生时会参考MSE相关证书的传言。

“近几年来，各类大小竞赛陆续被叫停，但择校的需求仍然旺盛。家长也希望能有展示孩子优秀的硬指标。”中国教育发展战略学会人才发展专业委员会秘书长陈志文告诉科技日报记者，对MSE作用的认识，其实也存在放大效应。究竟什么学校要这个证书，在什么情况下需要，并没有确切说法。但家长打听到了一根可能有用的稻草，就会拼命去抓。“家长的心态就是有一个是一个，有总比没有强。”MSE成了考试中的“爆款”，2019年的报考人数超过10万人。“这反映了一种集体焦虑。”

中国教育科学研究院研究员储朝晖也表示，MSE火，是因为大家把这个考试看得太重。再加上相关培训机构的“煽风点火”，加剧了家长的焦虑。“要把考试的功能看清楚，明确它的定位到底是什么，能解决什么问题。要在合适范围内使用考试结果。”储朝晖说。

MSE走红的原因之一，可能还有教育部考试中心的承办，严格的考务管理保证了这纸证书的含金量。

其实，MSE本来是一个面向全年龄段的英语水平测试，但目前的主要参考人群是12岁以下的小学生。教育部已经出台了一系列政策，严禁中小学招生入学与任何形式的社会竞赛挂钩。陈志文说，虽然MSE不是竞赛，但它意外爆红，作为承办机构，教育部考试中心无意间承受了很大的压力。与MSE进行切割，也是正常的，符合当下的政策导向。

储朝晖分析道，教育部考试中心是一个官方机构，由于国内长期以来没有民间评价机构，所以在特定的历史时期，它成为MSE的合作方。近年来MSE报名人数激增，教育部考试中心其实很难应对这样旺盛的考试需求。民间机构可以灵活根据报名人数变化进行考场和人员调整，但官方机构的反应速度往往不够快。而且，从长远来看，让这类考试回归民间，才真正符合它的运营模式。

储朝晖认为，专业评价还是需要民间专业机构来解决问题、满足需求。“如果找不到合适的机构对接，可能会对考试产生一定影响。当然，特别想考的人还是会想办法去考。如果境内没有考点，他们还可以去境外考。”

目前，MSE需要在中国找到新的合作伙伴，可能是民间专业评价机构，也可能由剑桥大学英语考评部直接管理。陈志文认为，现在还不好判断MSE的未来走向。但可以确定的是，如果剑桥方面找的新合作方不够权威，不能严把考试公平公正的话，证书的含金量也会随之下降。

剑桥大学英语考评部则在微信平台上表示，将采取新的服务模式为考生提供服务，并将陆续发布关于考试的具体安排。（张盖伦）

(责编：温璐、郝孟佳)