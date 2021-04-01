人民网北京4月1日电 （记者熊旭 孙竞）由中国科学院、中国工程院、清华大学联合主办的“国匠：吴良镛学术成就展”开幕式3月31日在清华大学艺术博物馆举行。

2021年恰逢吴良镛先生99周岁华诞。吴良镛院士是我国著名的建筑学家、城乡规划学家和教育家，人居环境科学的创建者。七十余年来，吴良镛院士一直坚守在教育和研究岗位，胸怀祖国，心系人民，为中国以及世界人居环境建设事业做出了重大贡献。

此次展览通过“清华园里老园丁”“从建筑天地到大千世界”“天下人居为生民立命”“匠人营国”“欢乐圣境游于艺”五个板块，综合展示吴良镛先生在教书育人、建筑设计、科学研究、规划实践、艺术创作方面的杰出成就，呈现其国匠精神。

清华大学党委书记陈旭在致辞中表示，吴良镛先生是在清华大学工作七十五年的杰出教育家，是人居环境科学的创建者和带头人，是理想坚定、爱国奉献的优秀共产党员。吴先生胸怀祖国、心系人民、以祖国繁荣和人民幸福为己任，一生致力于城乡人居改善实践，为中国以及世界人居环境建设事业做出了重大贡献，培养了一代又一代的中国城乡建设英才，是全校师生学习的楷模，向吴先生致以崇高的敬意。

中国科学院学部工作局苏荣辉副局长高度赞扬了吴先生对我国城乡规划科学问题的研究与实践所作出的卓越贡献，提出吴先生早在1980年代就呼吁“走向科学”，始终倡导科学、人文、艺术的融合，面向中国问题，探讨解决方案，家国情怀与心系人民的责任担当令人感佩。

中国工程院三局安耀辉巡视员回顾了吴先生长期以来在国家重大工程科技领域作出的战略性和前瞻性引导工作，赞扬吴先生在人居环境建设与新型城镇化领域取得的巨大成就。

本次展出地点为清华大学艺术博物馆一层展厅，展览将持续至2021年5月9日。

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