原标题：巢湖学院志愿者：15年接力支教乡村小学

对于安徽省巢湖学院00后志愿者徐盼盼而言，大学生活丰富多彩，但最难忘的莫过于在巢湖市散兵镇谢王小学支教的时光。今年大三的她尽管学业繁忙，但只要有机会，总要回到那所村小，再看看那些可爱的面孔，顺便给孩子们补上几节课。

谢王小学建校已70年，目前，近200名学生中，近一半是留守儿童。2007年至今，巢湖学院志愿者已在这所村小接力支教15年。每年暑期，志愿者都会为可爱的小朋友带来科普、心理辅导、学业帮扶等志愿服务活动。

徐盼盼来自该校汉语言文学专业，2018年6月，大一暑假前，她主动报名成为支教志愿者。

6月，正是学校期末考试复习阶段。徐盼盼和同学下课后先前往图书馆自习，再找一间教室集中商量支教课程。“我们结合自身专业，几个人模拟学生，几个人试讲，准备多种课程安排。”她回忆。

她记得，7月第一次去谢王小学，小朋友们跑到校门口来迎接，又蹦又跳。教室里只有吊扇，她在讲台上做自我介绍时，热得满头大汗。这时，一个小男孩默默递过从家里带的电动小风扇，这些细节让徐盼盼心生感动。

上实验课时，几乎没人说话，孩子们很专注。他们最喜欢的是鸡蛋沉浮实验，一下课，全部围到讲台前问实验原理。

该校机械设计制造及其自动化专业的彭伟同学连续两年参加支教。

“通过支教和互动，我感觉孩子们懂得了责任意识，学会自我管理。支教结束时，班长还特别邀请我去她家做客。”彭伟在大学班级担任心理委员，支教时，他主动教孩子心理小知识。

在他第一年支教的最后两节课，他给孩子们布置了一项特殊的作业：让大家回家和父母或爷爷奶奶共同创作一幅画。

结果，很多孩子交上来的作业中，都画着父母的模样。一个不怎么爱说话的女孩画了一间瓦房，房子后面是大山。画中，女孩站在屋前，父母和爷爷奶奶在她身边。

原来，她从小就是留守儿童，父母只有在过年时才回家几天。

女孩对彭伟说：“我一年中最快乐的日子，除了过年，就是你们来上课的这些天。”

这更让彭伟觉得，支教是有意义的，也坚定了第二年继续支教的决心。

第二年支教前，彭伟特地和大一的学弟学妹交代了和孩子相处的细节，这是该校支教志愿者的传统。每年支教结束，志愿者们都会分享经验和方法。

近日，巢湖学院在谢王小学挂牌“汤山爱心学校”支教点，2010年，巢湖学院就在城北小学创办了第一所“汤山爱心学校”。截至目前，该校已在巢湖市区及周边挂牌成立23所支教点，打造多个志愿服务品牌。

近年来，巢湖市积极推动“校地共建”志愿服务行动，巢湖学院学生结合专业所长和各乡镇实际需求，将志愿服务触角延伸至区域经济社会发展的各领域。

“支教志愿服务也为大学生提供社会实践平台，培养团队合作精神、增长才干。一代代支教志愿者分享经验、传承精神，将学校志愿服务品牌越擦越亮。”巢湖学院团委书记郑玲说。

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 通讯员 郭超

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