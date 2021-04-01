人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

兰州大学材料与能源学院挂牌成立

2021年04月01日10:33 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月1日电 3月31日，兰州大学举行材料与能源学院成立暨挂牌仪式。据悉，该学院的成立，旨在进一步整合学科资源，推进学科交叉融合，加快发展材料科学，打通科技成果转移转化通道，探索产学研合作新模式，形成学校未来工科发展的全新增长点，更好地服务国家战略需求。

成立仪式上，兰州大学党委书记马小洁表示，成立材料与能源学院是学校经过非常科学、严谨的论证而慎重决定的，学科有基础、师资有保障、平台有支撑、师生有意愿。学院的成立，是兰州大学服务国家战略和经济社会发展的重要举措，是推动高质量发展的迫切需要，是谋划学科布局，促进学科整体水平提升的积极探索，是围绕立德树人根本任务，培养高素质人才的内在需求。

中国科学院院士、兰州大学校长严纯华对学院未来的发展提出期望：一是在未来的建设发展中肩负起材料学科的使命，建设起对接国家战略的材料体系；二是建设好一支关心学生、关心教育、热心科研、有奉献精神的优秀的教师队伍；三是建立起一个良好的教学教育体系，做好人才培养工作；四是完成从“理”到“工”的完美转变，逐渐聚焦到以材料为基础的能源研究上；五是孕育出更加先进的科学文化、教学文化和人文环境。

材料与能源学院筹备负责人、兰州大学校长助理贺德衍谈到，学院的成立，充分体现了学校坚持“四个面向”，不断向科学技术广度和深度进军的战略方向及历史责任。学院全体教职员工将紧紧围绕学校“十四五”规划和发展目标，推动学院学科建设向高质量发展，努力把材料与能源学院建设成为一流学科、一流学院，为兰州大学的发展做出新的贡献。

(责编：李依环、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部