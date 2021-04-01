人民网北京4月1日电 3月31日，兰州大学举行材料与能源学院成立暨挂牌仪式。据悉，该学院的成立，旨在进一步整合学科资源，推进学科交叉融合，加快发展材料科学，打通科技成果转移转化通道，探索产学研合作新模式，形成学校未来工科发展的全新增长点，更好地服务国家战略需求。

成立仪式上，兰州大学党委书记马小洁表示，成立材料与能源学院是学校经过非常科学、严谨的论证而慎重决定的，学科有基础、师资有保障、平台有支撑、师生有意愿。学院的成立，是兰州大学服务国家战略和经济社会发展的重要举措，是推动高质量发展的迫切需要，是谋划学科布局，促进学科整体水平提升的积极探索，是围绕立德树人根本任务，培养高素质人才的内在需求。

中国科学院院士、兰州大学校长严纯华对学院未来的发展提出期望：一是在未来的建设发展中肩负起材料学科的使命，建设起对接国家战略的材料体系；二是建设好一支关心学生、关心教育、热心科研、有奉献精神的优秀的教师队伍；三是建立起一个良好的教学教育体系，做好人才培养工作；四是完成从“理”到“工”的完美转变，逐渐聚焦到以材料为基础的能源研究上；五是孕育出更加先进的科学文化、教学文化和人文环境。

材料与能源学院筹备负责人、兰州大学校长助理贺德衍谈到，学院的成立，充分体现了学校坚持“四个面向”，不断向科学技术广度和深度进军的战略方向及历史责任。学院全体教职员工将紧紧围绕学校“十四五”规划和发展目标，推动学院学科建设向高质量发展，努力把材料与能源学院建设成为一流学科、一流学院，为兰州大学的发展做出新的贡献。

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