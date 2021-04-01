人民网北京4月1日电 （记者孙竞）3月31日下午，以“教育：消除贫困的重要途径”为主题的教育扶贫国际研讨会以线上线下相结合的方式召开。会议聚焦2030年可持续发展目标，探讨教育与减贫的关系，分享中国教育扶贫的成功实践与经验做法。中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任田学军，联合国教科文组织非洲优先和对外关系助理总干事马多戈，联合国教科文组织教育助理总干事贾尼尼在开幕式致辞。

田学军指出，贫困是人类社会面临的共同挑战，消除贫困是联合国2030年可持续发展议程的首要目标，普及有质量的教育是消除贫困的关键基础。中国实施精准扶贫方略，走出一条中国特色减贫道路，形成中国特色反贫困理论，其中的重要内容之一就是将教育作为阻断贫困代际传递、实现脱贫致富的根本之策。中国实施教育精准帮扶，大力支持贫困地区教育发展，构建完善的家庭经济困难学生资助政策体系，大力发展职业教育和成人教育，广泛动员高等学校和职业院校实施产业扶贫，帮助众多贫困乡村走上致富道路，提前10年实现了联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

田学军强调，中国政府愿秉持人类命运共同体理念，深化国际合作特别是与各国在联合国教科文组织平台的合作，不断加大对非洲等发展中国家的支持力度，推动教育减贫经验与有效方法的交流互鉴，共同推动全球2030年减贫目标和教育目标的实现。

马多戈对中国减贫事业的巨大成功表示钦佩。他指出，人类为消除贫困奋斗了数十年，发展面向全民、有质量的教育对社会发展具有关键作用。事实证明，教育能够阻断贫困代际传递。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，其中很重要的原因就是发展有质量的教育。中国的成功实践表明，教育和技能培训对消除贫困具有基础性作用。相信中国作为对教科文组织贡献最大的合作伙伴之一和创始会员国之一，将为世界提供教育减贫的经验做法。

贾尼尼认为，此次研讨会的举办恰逢其时，教育扶贫与发展公平包容有质量的教育紧密相关。她赞赏中国对联合国教科文组织国际教育联盟的支持，以及为保证教育连续性做出的积极贡献。

与会国际专家普遍认为，中国为世界减贫事业作出了巨大贡献，也为发展中国家实现联合国2030年可持续发展目标提供了有益借鉴。希望中国对教育扶贫的经验做法进行系统总结，与各国开展更多交流合作，共同探索减贫与教育互利发展之道，携手推进实现联合国2030年可持续发展目标。

会议由中国联合国教科文组织全国委员会、北京师范大学及联合国教科文组织北京办事处支持，联合国教科文组织二类机构国际农村教育研究与培训中心主办。来自全球近20位知名专家学者、联合国教科文组织等国际组织官员，以及部分国内专家学者参加了会议。

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