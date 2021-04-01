原标题：教科书是受访者学习党史首要渠道

学习党史，有着丰富多样的渠道和形式，可以阅读书籍，也可以借助网络，可以参加比赛，也可以实地参观。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2042名受访者进行的一项党史学习教育专题调查显示，学习党史，受访者选择最多的渠道是教科书（54.7%），其次是学习强国等学习平台（51.0%），第三是央视、人民日报等主流媒体（50.4%）。

教科书是青年学习党史最重要的渠道，在原中央团校（中国青年政治学院）党委书记陆士桢教授看来，一方面，这说明学校教育是青年学习党史的重要途径，是基础性的，应当继续加强对在校生的党史学习意识的培养，用多种形式吸引学生参与到党史学习中来，将这个基础性的教育抓牢抓实。另一方面，也反映出我们社会教育的不足，甚至是缺失。各个单位、社区应当加强对党史学习的重视，党组织要发挥引领带头作用，团组织也要加强与青年的联系，多开展青年喜闻乐见的活动，在社区中、单位中营造争学党史的氛围。

她了解到，目前的途径还是很丰富的，比如参观红色遗址、革命纪念馆，组织党史知识竞赛、征文比赛等，都是很不错的形式，在青年中也颇受欢迎。“我觉得下一步的重点，应推动青年从被动走向主动，在日常中学党史，而不只在组织的活动中学习，这需要在意识上有个很大的转变，也是我们应该考虑的重点”。

调查中，50.5%的受访者会通过观看主题纪录片了解党史，49.8%的受访者通过相关课程、培训，30.6%的受访者会参观爱国主义教育基地。

湖南长沙00后大学生张子轩，会通过共青团微信号的“青年大学习”栏目，增进对时事和历史的了解。最近他在学习党史的系列课程，每期视频时间不长，大概10分钟，中间和课后会设置一些小问题，巩固学习成果。他觉得这种形式挺有趣的，一方面时间和内容量适中，注意力能够集中，另一方面形式也比较活泼，视频除了讲解外，还会用一些老照片、视频资料，形成画面感，让人能够融入当时的环境之中。

广东省陆丰市90后公务员李杰（化名）比较青睐实地参观、看视频等方式。“能够直观地看见、听见，肯定更容易接收到信息”，他说，现在的视频很丰富，兼具知识性和趣味性，感染力也很强。现场参观会更容易让人融入到场景当中，感受历史的沧桑巨变，感受先辈们为祖国的牺牲与贡献。

但他也觉得，一些更正式的学习也是必不可少的。比如会议学习、专家宣讲，可以更全面深入，能够纠正很多错误的历史信息。还有学习强国，内容形式多样，可以随时随地学。

在学习党史的过程中，北京某高校博士生刘庆帅有意识地体验过各种途径，包括影视剧、书籍、网站、电子游戏等。他感觉，一些爱国动漫也很有效果，以诙谐幽默的画风和大事件的剧情，书写了清末以来中国跌宕起伏的发展历程，书写了中国共产党百年来领导中国走向繁荣富强的荆棘之路，让人不自觉地热泪盈眶，在无数次泪目中让人不忘初心、牢记使命，具有很强的感染力，也让人不断地反思自身，激励自己为建设强大的社会主义国家而奋斗。

调查中，受访者了解党史的渠道还有阅读通俗党史读物（44.0%）、参加党组织学习活动（38.1%）等。（中青报·中青网记者 黄冲 见习记者 王志伟）

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