原标题：河南农大：大学生志愿服务队助力乡村振兴

“这一节英语课真是太好玩啦！能玩游戏，还能提高口语能力。老师，你们还会再来吗？”3月5日，在河南省濮阳市台前县侯庙镇中心小学，学生小李很期待地对河南农业大学“青马班”外国语学院大学生志愿者服务队队长陈艳利说。

陈艳利笑着回答道：“当然啦！以后咱们每周都能见面，想老师了也可以经常视频！”这是志愿服务结束后，孩子和老师之间的一番对话。

3月4日，在第58个“学雷锋纪念日”暨第22个中国青年志愿者服务日来临前夕，河南农业大学“学雷锋”青年志愿服务队奔赴台前县开展“学雷锋”服务乡村志愿活动。该校党委副书记李成吾勉励师生说：“雷锋精神永不过时，是青年要认真学习、要积极传承、要好好发扬的。学校鼓励三农青年师生学以致用，把雷锋精神发挥在志愿服务乡村振兴里，发挥在社会主义现代化建设中。”

陈艳利说：“市面上一次英语外教课学费都是几十元甚至上百元，村子里很多家庭都负担不起。当我们看到那一双双渴望知识的大眼睛时，觉得自己身上有担子了，下定决心要更认真学习，努力提高教学质量，为孩子们带来更好的教育。我们将会在线上线下开展长期定点口语交流服务，为村子里小朋友们的英语口语发音学习做好指导。之后也会扩展到更多的学校，服务更多的学生。”

河南农大师生还来到台前县马楼镇李胡村开展“让文明之光照亮新征程”主题实践活动。他们为当地群众讲解发放《河南省文明行为促进条例》，强化群众日常文明养成。河南农业大学青马社团指导老师、马克思主义学院青年教师张云帆为乡亲们讲党史、话党情。从“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的雄心壮志，谈到“只有共产党才能救中国，只有社会主义才能救中国”的朴素真理，再从党的百年风雨征程谈到百年辉煌成就，弘扬家国情怀忆党恩，牢记初心使命谋发展，张云帆的侃侃而谈深深地吸引了村民。

该校文法学院社会学系师生充分发挥专业特色，为李胡村空巢老人开展专业助人服务活动。社会工作者带领老人们学习“拍拍操”，进行肢体锻炼，活动老人的手部、腕部、肘部、肩部、腰部等。“拍拍操”动作幅度小，能量消耗少，长期坚持能够起到减缓老年人身体机能退化的作用。社工希望借助这样的学习小组，在有利于老人们的身心健康的同时，通过互动学习，增进彼此间的了解和感情。

该校乡村振兴研究生志愿服务队在到孙庄现代农业示范园区调研后，农学院博士研究生吕伟增说：“我这次来调研，觉得我的莲藕实验成果也可以用在这里，村里大片的河道空着闲着也是一种浪费，发展莲藕经济会帮农民创收，我愿意为他们做好帮扶工作。”

食品科学技术学院研究生银峰表示，他可以在食品加工方面出力，将研究室多年积累的各项深加工技术应用到当地的农产品，“一方面可以提高其经济价值，增加老百姓的收入，另一方面也可以解决部分滞销农产品的保鲜和存放问题。”

该校经济与管理学院研究生赵朕则对台前县的乡村经济规划颇有见解。他说：“建设社会主义新乡村是加强‘三农’工作和推动乡村社会经济跃升的重大举措，我愿意用专业知识并结合新时代的创新理念，为乡村经济建设贡献力量。”

河南农业大学团委书记魏玮表示：“校团委将建立乡村振兴青年志愿服务长效机制。这次在台前的试点活动是一个很好的开端，今后将进行校地青年志愿服务乡村振兴项目化对接，为青年搭建施展才华的平台，为地方积极解决实际问题。”

据魏玮介绍，此次活动后，该校将成立河南农业大学乡村振兴青年志愿服务中心，并在台前县建立河南农业大学大学生志愿服务基地，着眼于满足群众的实际需求，围绕脱贫攻坚和乡村振兴等方面，培育和践行新时代文明实践志愿服务。（中青报·中青网记者 潘志贤）

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