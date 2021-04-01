原标题：上海青年对“十四五”有啥期待

本报上海3月31日电 今天，由团上海市委指导、上海青少年研究中心主办的“城市数字化转型与青年发展”新时代上海青年发展战略论坛发布《上海青年对‘十四五’规划的期待调研报告》。调研围绕青年新样态、新理念、新期待三大主题展开，面向上海全市14-35周岁的青年发放问卷20940份，回收有效问卷20508份。

报告显示，青年感知上海的最大印象是开放自由、魅力时尚、国际化和现代化，而压力与机遇并存是新上海人对上海评价的两条主线。

青年新生代还与近年来兴起的新职业关系紧密。调研发现，新兴职业青年群体增长迅速。网约配送员（35.32%）、互联网科技从业人员（12.70%）和公众号、微博等全媒体运营人员（9.26%）是占比较高的青年新职业群体。另外，网络主播、电子竞技员、网络文学写手、音视频创作者等也占一定比例。

此外，上海青年对从事第二职业很感兴趣，其中最感兴趣职业排名前5的分别是：短视频内容创作者（31.13%），公众号、微博等全媒体运营人员（29.74%），密室策划师、宠物摄影师、旅拍策划师等（26.68%），网络主播（24.80%）和网络文学写手（21.77%）。

能赚敢花是上海青年的另一个显著特点。未来5年，上海青年最看好的消费新时尚是到家服务、生鲜电商、餐饮外卖等宅经济（58.73%）。其次，晚间购物、餐饮、旅游等夜间经济（51.45%），网红、明星直播带货等粉丝经济（45.25%）也是上海青年期待追求的生活新时尚。

他们热衷国货和潮牌，认为推广更多国货品牌的老字号商铺或专营店（63.56%）、引进更多国际潮牌的体验店和旗舰店（60.02%）能更好拉动消费。此外，他们希望多举办类似“五五购物节”的促销优惠活动（59.40%）和新增集商业、文化、娱乐和餐饮于一体的综合购物中心（58.52%），认为这将打造消费新认知、升级消费新体验。

总体而言，上海青年对“魔都”满意度较高。

报告显示，90后相比85后、00后而言，其幸福指数更低，压力指数较高。房租高、房价贵（57.89%）和身体亚健康（50.21%）最令青年感到“鸭梨山大”。住房、就业、亚健康是上海青年提升幸福感的“绊脚石”。此外教育焦虑、工作焦虑、财务焦虑、就业焦虑也成为紧追其后的压力来源。解决青年的民生问题依然是提升青年幸福感、增强“魔都”吸引力和生活体验度的基础工程。

62.53%的青年最希望增加中小户型普通商品住房；55.10%的青年希望完善住房供应体系，促进产城融合发展；54.43%的青年希望加大旧区改造力度；45.11%的青年希望以公租房为重点扩大供给。48.90%的租房青年最希望放宽人才公寓、廉租房、公租房等政策；44.73%的租房青年希望单位、企业、机构能提供租赁房。此外，租房成本、通勤距离也是青年在租房中面临的困境和压力。青年民生问题千万条，住有所居仍是“魔都”青年生存发展的第一条。

上海青年特别关注健康，尤其85后。未来5年，青年希望有多种方式来锻炼“马甲线”，其中期待度从高到低依次为：建设更多适应青年特点的体育设施和场所、配备充足的体育器材（64.76%）；组织青年广泛参与全民健身运动（57.89%）；鼓励和支持青年体育类社会组织发展（53.34%）。（中青报·中青网记者 王烨捷）

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