原标题：双创教育不可纸上谈兵，其中难点该如何解决？

创新是引领发展的第一动力。在新发展格局下，实现高质量发展无疑需要大量创新创业者。因此高校强化双创教育、培养造就具有高度专业化水平的双创教师，对于创新驱动战略的实施和创业质量的提升，具有重要意义。

“深化高校创新创业教育改革是国家实施创新驱动发展战略的需要，也是我国高等教育综合改革的需要。双创教育在推动高校师生创新创业上起到了极为重要的作用。但是，目前我国双创教师队伍专职教师参与度不高且数量缺乏，兼职教师动力又不足。”全国人大代表、扬州大学校长焦新安在今年两会上曾这样建议，要加强高校双创教师专业队伍和能力建设。那么，今后该如何进一步打通双创教育的堵点呢？

对此，科技日报记者采访了相关教育界人士。

培养更多创新创业者

“李克强总理在给清华大学创客的回信中提到‘大众创业、万众创新’，核心在于激发人的创造力，尤其在于激发青年的创造力。”焦新安说，可以说，如何培养更多的创新者和创业者，是双创教育的核心命题。

在江苏理工学院党委书记朱林生看来，双创教育就是指创新创业教育。如今，在“大众创业、万众创新”的时代背景下，双创教育已成为提升大学生创新能力和就业能力的重要抓手。

“创新是引领发展的第一动力。在新发展格局下，实现高质量发展无疑需要大量创新创业者。”焦新安说，因此高校强化双创教育、培养造就具有高度专业化水平的双创教师，对于创新驱动战略的实施和创业质量的提升，具有重要意义。

记者了解到，自我国在高校实施双创教育以来，全国高校已开设创新创业教育相关课程约2.5万余门，拥有高校创新创业教育专职教师超3万人，并建设了一大批全国创新创业教育改革示范高校和国家级双创示范基地。

“近年来，我校通过不断深化高校创新创业教育改革，推进创新创业教育与专业教育有机融合，有效推动了实训与孵化平台、创业基金、行业导师库等支撑体系建设，为国家和地方培养出了一大批高层次创新创业人才。”朱林生说。

双创专业教师严重匮乏

“目前，我国双创教师队伍大多以思政课教师、学生辅导员以及具有商科背景的教师兼职为主，他们相对缺乏创新创业的实践经历，容易使双创教育局限于‘纸上谈兵’。”焦新安说。

焦新安告诉记者，在人大组织的对双创教育的调研中，他们发现存在几个突出问题：我国双创教师队伍中，具有专业背景、创业经历经验、与产业界联系紧密的双创专业教师严重缺乏，部分双创兼职教师有明确的主业，双创教育只是一种副业，与其未来职业发展关系不大，兼职教师的学科归属感不强，缺乏持久的内生动力。

同时，相当多的专业教师未能正确认识到创新创业的重要性，忙于基金项目申报、科学研究、论文撰写等工作，虽然注重对学生创新思维和创新能力训练，但缺乏引导学生尝试运用创新成果进行创业的能力。

在常州纺织服务职业技术学院党委书记吴访升看来，产生这些问题的因素很多，主要由于学校意识不足、理念不清、重视不够，致使仍没有将双创教育上升到国家战略需求高度，对于人才培养的定位与方向存在偏差，缺乏开展双创教育的体制机制，不能把双创教育与专业教育很好地融合，更没有形成“校企合作、多维互动、分段递进”的创新创业人才培养体系。

创新机制打通堵点

如何有效提高双创教师队伍专业化水平和提升双创教育质量？焦新安说：“要在借鉴国外成熟经验的基础上，从我国实际出发，实施高校双创卓越教师培养计划，以培养造就数以万计的双创卓越教师，要将双创教师队伍纳入国家教师整体建设规划，明确双创教师身份，建立职业准入制度，确立选聘标准、培养措施等。”

同时焦新安还认为，要加强兼职教师队伍建设，特别是鼓励高校与企业合作，聘请具有丰富实践经验和扎实学科知识的企业家或工程技术人才担任创业导师，建立旋转门机制，推动企业管理人才和高校教师双向流动、两栖发展。加大双创教师“实战”培训力度，构建全流程双创教师培训体系。不断提升双创教师实践能力，通过举办职前培训、挂职锻炼等，增强和提升师德素养、认知水平和职业素养；重视开展职中岗位培训，鼓励教师参与项目研发和应用转化，提升教师对行业的认知、专业的操作能力；建立行业企业挂职锻炼制度，丰富双创教师的实践经历。

“我们下一步需要实现双创教师队伍专业化发展，推动落实高校科技成果处置和收益分配机制，将双创人才培养以及高校科技成果的对外转让、合作转化、作价入股等成效，作为双创教师职称评审的必要条件，进一步增强高校教师服务经济社会发展的能力。”焦新安表示。

(责编：温璐、熊旭)