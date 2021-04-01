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“首都百万师生同上一堂党史课”网络公开课开讲

百万师生云端聆听党的百年奋斗史

2021年04月01日08:29 | 来源：北京青年报
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原标题：百万师生云端聆听党的百年奋斗史

本报讯 昨天下午，“首都百万师生同上一堂党史课”网络公开课启动仪式暨首场报告会在中国人民大学举行。中央党校（国家行政学院）副校（院）长谢春涛教授应邀担任首讲嘉宾，聚焦“中国共产党为什么能”为首都师生授课。此次活动以“现场教学+网络直播”的形式开展，200余名首都高校师生代表现场参加活动，全市各级各类学校近百万师生通过北京高校思政课高精尖创新中心直播平台和北京市学校“学习思政课”APP参与线上学习。

活动现场，谢春涛教授结合自身经历，聚焦“中国共产党为什么能建立新中国”“为什么能收拾好国民党的烂摊子”等重点问题，通过丰富的史料和翔实的数据，全面回顾了我们党的百年奋斗历程，以广阔的历史视野和深刻的理论阐释，系统总结了“有远大理想追求”“有科学理论引领”“有选贤任能机制”“有严明纪律规定”“有自我革命精神”“有强大的领导能力”等六个方面优秀特质，科学解答了“中国共产党为什么能”这一重大课题，受到师生欢迎。

公开课在首都师生中引发了热烈反响。中央财经大学思政课教师冯秀军表示：“谢春涛教授的授课具有深厚的时代意蕴，用故事讲思想，以现实讲道理，让人听后备受启发，是一堂生动的‘大思政课’。”清华大学土木系博士研究生许静雯表示：“谢春涛教授的课程围绕党史中的重大问题，从历史的角度做了深入的思考和准确的解读，让我对建党100周年有了更加深刻的认识，是一堂令人难忘的形势与政策课。”

据悉，“首都百万师生同上一堂党史课”网络公开课是面向青少年开展党史学习教育的重要内容，也是北京教育系统“永远跟党走”主题教育活动“学起来”板块的重要组成部分。公开课聚焦习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，共设计8讲内容，通过网络平台提供给广大师生学习。同时，公开课还将作为本年度北京高校“形势与政策”市级示范课，供各高校参考使用。

据了解，市委教育工委要求全市各级各类学校在学习党史中领悟大道理，深入学习习近平总书记《论中国共产党历史》等重要读物，练就用唯物史观认识、分析历史问题的真本领；要在学习党史中善用大教材，把党在京华大地策源、发展的历史资源优势转化为教育教学优势，将各区各校独有的党史教育素材转化为生动课堂，让党史教育有“京味儿”，有“情味儿”；要在学习党史中投身大时代，积极投身建党100周年庆祝活动和北京冬奥会、冬残奥会服务保障工作，坚定听党话、跟党走的决心信心。（记者 武文娟）

(责编：温璐、熊旭)

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