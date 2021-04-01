本报记者 张 烁

“十四五”规划纲要提出，建设高质量教育体系。“我国将构建优质均衡的基本公共教育服务体系、构建支撑技能社会建设的职业技术教育体系、构建开放多元的高等教育体系、完善服务全民终身学习的教育体系。”3月31日的国新办新闻发布会上，教育部副部长宋德民介绍。

“十四五”时期，我国劳动年龄人口平均受教育年限将提高到11.3年，如何实现这一目标？同中西部开发开放格局相匹配的高等教育体系，如何推动形成？规范校外培训、减轻学生课外培训负担有哪些新举措？

提升全民受教育程度，推进乡村教育振兴

劳动年龄人口平均受教育年限，代表着一个国家的整体国民素质。2020年，我国劳动年龄人口平均受教育年限为10.8年，“十四五”末期，这一数据将提高到11.3年。这意味着，到2025年，我国劳动年龄人口平均受教育水平将达到高二年级以上的教育程度。

“我们将进一步提高高中阶段教育和高等教育的普及水平，到2025年，高等教育毛入学率力争提升到60%。新增劳动力平均受教育年限进一步提高，劳动年龄人口平均受教育年限也会有大幅提升。”教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，还将不断提高存量劳动者的人力资源开发水平，不断提高质量、优化结构，让人力资源开发水平更加适应经济社会发展需求。

如今，我国脱贫攻坚战取得全面胜利，20万建档立卡辍学学生实现“动态清零”，514万建档立卡贫困学生接受高等教育。教育如何在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，实现与乡村振兴的有效衔接？

“我们要加快推进乡村教育振兴，加强乡村教师队伍建设，提高义务教育质量，提升农村学前教育毛入园率。振兴农村教育，职业教育非常重要，让农村孩子有一技之长，是巩固脱贫攻坚成果的重要举措。”刘昌亚介绍，高校也将携手打造乡村振兴示范点，进一步发展产业、健康、旅游等帮扶模式。

中西部高等教育，是中西部发展的内生力量。2020年9月，中央深改委审议通过了《关于新时代振兴中西部高等教育的若干意见》。“我们要以西安、兰州为战略支点，发挥高水平大学的龙头作用，带动引领西北高等教育的整体发展。要以重庆、成都为战略支点，发挥高水平大学和高等教育集群的集聚溢出效应，打造西南地区高等教育对外开放的桥头堡。”教育部高等教育司司长吴岩说。

深化科研评价改革，建设高素质教师队伍

高校是基础研究的主力军和创新源头，创新人才培养和汇聚的主阵地在高校。

“‘十四五’时期，我们将提升高校科技创新水平，构建高校科技创新体系，全面提升高校原始创新能力，推动产学研用深度融合，助力国家科技自立自强。”宋德民介绍，我国将深入推进“高等学校基础研究珠峰计划”，完善前沿科学中心布局建设，组织高水平研究团队开展前瞻性基础研究。同时，着力加强关键核心技术攻关和供给能力，建设一批集成攻关大平台，围绕国家重大战略需求和关键领域组织集中攻关。

“我们还要着力深化科研评价改革，深入贯彻落实破除‘SCI至上’和提升专利质量等文件精神，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的评价体系，全面增强科技创新支撑高质量教育体系建设的能力。”宋德民说。

最近，教育部印发了《职业教育专业目录（2021年）》。“十四五”时期，新版目录如何对接“十四五”高质量发展？

“这次集中修订紧盯产业链条、紧盯市场信号、紧盯技术前沿、紧盯民生需求，设置了19个专业大类、97个专业类、1349个专业，全面覆盖了国际通行的41个工业门类以及我国最新发布的新职业。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍。

“有高质量的教师，才会有高质量的教育。”建设高素质专业化教师队伍，建立高水平现代教师教育体系，是“十四五”规划的重要内容。

“‘十四五’时期，将建立以师范院校为主体、高水平综合大学参与、优质中小学幼儿园为实践基地，开放、协同、联动的教师教育体系。”宋德民介绍，我国将实施新时代“强师计划”，加大对师范院校的支持力度，进一步发挥教育部直属师范大学师范生公费教育示范引领作用，并启动“国家优秀农村教师定向培养计划”，为中西部欠发达地区定向培养高素质农村教师。

规范校外培训，严禁招生入学与社会竞赛挂钩

社会关注的校外培训机构乱象，应当如何治理？

“这些问题的存在，既加重了学生的学业负担，也加重了家长的经济负担和精力负担。今年教育部把这项工作列入重点工作任务，将会同有关部门按照系统治理、标本兼治的工作思路，采取更加有效的措施，进一步加大校外培训机构治理力度。”教育部基础教育司司长吕玉刚表示，对校外培训机构，将坚持依法治理、综合施策，严格落实国家有关法律法规的规定要求，从严审批培训机构，强化培训内容监管，创新收费管理方式，规范培训行为，严肃查处违法违规培训行为；对义务教育学校，要进一步提高课堂教学质量，规范作业管理，提高作业设计水平，严格控制书面作业的总量，课后服务时间要和当地的正常下班时间相衔接，进一步丰富课后服务内容、提高课后服务质量。

“奥赛”曾一度火热，近年来有所降温，但最近，改头换面的“奥赛”在有的地方卷土重来。针对这种现象，吕玉刚强调：“对没有经过审核通过的竞赛活动加大查处力度，发现一起查处一起，严禁中小学校、社会培训机构组织中小学生参加违规竞赛活动，严禁中小学招生入学与任何形式的社会竞赛挂钩，坚决斩断这种利益链。”

规范社会竞赛项目的管理，是减轻中小学生过重学业负担的一项重要举措。近年来，教育部严格控制竞赛项目数量，全面取消义务教育阶段的学科类竞赛项目，现有的5项奥赛只面向高中阶段的学生。“我们要继续深入落实义务教育免试就近入学规定和‘公民同招’政策，严格按照竞赛项目管理规范和举办方的承诺，加强竞赛项目的全过程管理，保障竞赛项目依法依规举行。”吕玉刚说。

近年来，一些地方“超级中学”跨区域招生，“振兴县中”成为热议话题。“我国普通高中1.42万所，其中县域高中0.72万所，在校生规模超过了一半，达到了1468.4万人。一个县的高中发展不好，这个县的基础教育很难发展好，所以必须建设好。”吕玉刚说。

吕玉刚表示，下一步将结合实施乡村振兴战略，专门研究制定县域普通高中发展提升行动计划，从优化结构布局、改善办学条件、加强教师队伍建设、完善政策保障等方面发力，全面提升县中的办学水平。

“我们要进一步严肃招生工作纪律，坚决制止违规跨区域掐尖招生行为，促进普通高中教育持续、健康、协调发展。”吕玉刚强调。

《 人民日报 》（ 2021年04月01日 12 版）

(责编：郝江震、白宇)