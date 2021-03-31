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四校机器人友谊赛在广州城市理工学院举办

2021年03月31日13:05 | 来源：中国网
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原标题：四校ROBOMASTER机器人友谊赛在广州城市理工学院举办

　　3月27日，华南理工大学、华南农业大学、华南师范大学、广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)机器人队云集广州城市理工学院机器人与机器智能工程中心，举行四校ROBOMASTER机器人友谊赛，进行机器人技术研发交流。比赛按ROBOMASTER规则，设置了包括机器人攻防战、机器人趣味赛、机器人竞速赛等项目。

机器人激烈对抗现场(周超 摄)

　　此次比赛由四所广州高校机器人队自发组织，广州城市理工学院“机器人野狼队”自愿承担比赛各项事宜，自力自筹保证比赛顺利进行。参与赛务组织的机器人队队员积极认真，利用课余时间做好充分准备。机械工程学院/机器人工程学院副院长邓达强及多位教师大力支持，大批同学前去观战。

机器人队队员技术切磋(周超 摄)

　　比赛过程中，“机器人野狼队”的技术保障、人员组织、直播宣传、赛场管理、后勤支持等各方面工作都较为出色。参赛的各校同学对广州城市理工学院完整、先进的机器人研究、开发、测试环境尤为赞赏，纷纷表示希望长期交流合作。

四所高校机器人队赛后交流(周超 摄)

　　此次竞赛活动规模较大，圆满成功，检验了各队的机器人研发成果，增进了彼此间的友谊。厦门大学机器人队也派队员过来观战。

　　据悉，本次比赛由共青团中央、全国学联、深圳市人民政府联合主办，专为全球科技爱好者打造的机器人竞技与学术交流平台。作为国内首个激战类机器人竞技比赛，每年吸引全球400余所高等院校参赛、近千家高新科技企业以及数以万计的科技爱好者的深度关注。（文 周超）

(责编：任嫣莉（实习生）、熊旭)

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