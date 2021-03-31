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教育部：严禁中小学招生与任何竞赛挂钩

2021年03月31日13:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月31日电 今天上午举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚回答记者提问时表示，要深入落实义务教育免试就近入学规定和“公民同招”政策，严禁中小学招生入学与任何形式的社会竞赛挂钩，坚决斩断这种利益链。

吕玉刚谈到，规范社会竞赛项目的管理，是减轻中小学生过重学业负担的一项重要举措。2018年，教育部出台了《面向中小学生的社会竞赛管理办法》，从2019年开始审核并面向社会公布竞赛名单，严格控制竞赛项目数量。从原来的105项减至35项，有了很大幅度降低。在这个过程中，全面取消了义务教育阶段的学科类竞赛项目，进一步突出了素质教育导向，现有的5项奥赛只面向高中阶段的学生，不面向义务教育阶段学生。并且特别强调，任何竞赛项目包括获奖成绩，均不得作为中小学招生入学依据。

吕玉刚表示，下一步将进一步加大工作力度。一是加强竞赛项目管理，严格按照竞赛项目管理规范和举办方的承诺，加强竞赛项目的全过程管理，保障竞赛项目依法依规举行；二是严肃查处违规竞赛。对没有经过审核通过的竞赛活动加大查处力度，发现一起查处一起，严禁中小学校、社会培训机构组织中小学生参加违规竞赛活动；三是严格执行招生政策。义务教育阶段“公民同招”政策要坚定不移地执行下去，不会有任何改变。

“在这里，也请社会各界和媒体朋友、广大家长予以监督，我们共同维护好良好的教育生态。”吕玉刚说。

(责编：李依环、秦华)

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