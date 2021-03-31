人民网北京3月31日电 今天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍深入贯彻“十四五”规划，加快建设高质量教育体系有关情况。教育部发展规划司司长刘昌亚在回答记者提问时介绍，“十三五”末期，我国劳动年龄人口平均受教育年限达10.8年。在“十四五”末期，国家力争把劳动年龄人口平均受教育年限提高到11.3年。为实现这一目标，有以下几个路径：

第一，继续提高教育普及水平。下一步义务教育在更大程度上优质均衡，要进一步提高高中阶段教育普及水平。进一步提升高等教育普及水平，“十三五”时期中国高等教育历史性进入到了普及化阶段，2020年高等教育毛入学率达到54.4%。到2025年，高等教育毛入学率力争提升到60%。

第二，在教育普及水平和平均受教育年限提高过程中要不断提高质量。义务教育要做到优质均衡，特别是要提高农村义务教育质量。要大力发展职业教育，为国家培养更多适合经济社会发展需要的技术技能人才。要推动高等教育分类管理，既推进“双一流”建设，使国家有尖端的、创新的、能够引领发展的创新型人才，又要培养大量的应用型、技能型人才，推进部分普通本科高校向应用型转变，这样在结构不断优化过程中使得人力资源开发水平更加适应经济社会发展需求。

第三，提高人均受教育年限，在提高新增劳动力受教育水平的同时，还要不断提高存量劳动者的人力资源开发水平。通过各种制度、政策和措施来完善，努力构建服务全民终身学习的教育体系。鼓励人民在学习和就业过程中不断接受学历教育，不断提升各方面素养，更好地实现个人价值，为社会做出更大贡献。

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