人民网北京3月31日电 今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍深入贯彻“十四五”规划，加快建设高质量教育体系有关情况。教育部副部长宋德民在答记者问时表示，“十四五”时期将聚焦高质量教师队伍建设，建立以师范院校为主体、高水平综合大学参与、优质中小学幼儿园为实践基地，开放、协同、联动的教师教育体系。

一是提升层次。实施新时代强师计划，加大对师范院校的支持力度，重点支持建设一批国家师范教育基地，进一步发挥教育部直属师范大学师范生公费教育示范引领作用。教育硕士、教育博士授予单位及授权点向师范院校倾斜，大力推动研究生层次教师培养。启动国家优秀农村教师定向培养计划，为中西部欠发达地区定向培养高素质农村教师。

二是协同创新。建设国家教师教育改革试验区，推动高校、地方政府、中小学协同开展师范生培养、教师专业发展、管理制度改革等工作，提升区域整体教育水平。鼓励支持高水平师范院校建立教师教育协同创新平台。支持与地方师范院校教育科研合作、课程资源共享、教师教育师资队伍共建。深入实施卓越教师培养计划和“国培计划”，推动教师培养培训模式改革。

三是严把质量。持续推进师范类专业认证，开展全国师范类专业质量监测，建立持续改进的质量保障机制。深化师范院校评价改革，引导师范院校把办好师范教育作为第一职责，推动师范专业特色发展、追求卓越。

“尊重教师就是尊重知识，就是尊重我们民族的基本价值观，就是尊重我们国家的未来。一个人经过培养培训，担任了教师，他身上就承担着这么多的责任，所以我们就要对他有更多尊重。所以请大家放心，在‘十四五’期间，我们一定会更加重视教师队伍建设，一定会把教师队伍建设好。”宋德民说。

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