原标题：南信大学子20万字调研报告“解码”大桥精神

日前，南京信息工程大学（以下简称“南信大”）的青年学生会同南京桥友会会长冯永祥一起来到南京市和燕路铁石岗公墓，开展“缅怀建桥先辈，弘扬大桥精神”清明祭扫主题活动，缅怀并悼念为建设社会主义献身的南京大桥建造者。

“他们是共和国的脊梁，是我们青年一代心目中的英雄。”学生在电工仇兴生、钢筋工王裔铿、铆工杨念先墓前献花、鞠躬致敬，表达对老前辈的崇敬之情。

去年10月，南信大学学生开始了对南京长江大桥的课题调研《“争气桥”如何建成的——南京长江大桥精神的淬炼与传承》，通过深入访谈60多位建桥者，对工匠精神的独特内涵、大桥建造者的历史印记等进行深入剖析和高度凝练，集中展现了大国工匠的优良品质，对新时代大力弘扬工匠精神具有积极的理论意义和实践价值，完成了20万字的调研报告。

“此次调研解码‘争气桥’背后的大桥精神，让大桥精神从历史记忆、国家记忆成为鲜活的时代精神、集体记忆，丰富了新时代高质量发展的精神富矿。”课题指导教师、南信大马克思主义学院周显信教授认为，该课题报告为培育新时代青年的家国情怀、责任担当、务实创新和奉献精神提供了精神滋养。(中青报·中青网记者 李润文)

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