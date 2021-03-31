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“押题”还是泄题 不能傻傻分不清

朱昌俊
2021年03月31日08:30 | 来源：中国青年报
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原标题：“押题”还是泄题 不能傻傻分不清

近日，发生在青岛市的一起“泄题事件”，引发了不少关注。多名网友发文称，青岛市教师招考考试疑似发生泄题。28日晚，青岛市教育局通过其官方微博“青岛教育微博”发布说明称，本次泄题事件涉及西海岸新区等六区市的教师招考考试，相关区市已迅速报警，同时向纪检监察部门通报情况。记者从相关渠道获悉，公安机关目前已抓获一名犯罪嫌疑人，案件正在办理中。青岛市教育局相关负责人表示，将根据公安机关调查结果决定下一步的应对措施。

此前，有网友爆料显示：招聘考试考点附近某教育机构下发的资料，以惊人的准确率“押”中了多道原题，不仅试题一模一样，备选答案也一模一样，而且涉及多个学科试题。如此大面积的考试试题被培训机构“押中”，即便说纯粹只是巧合，恐怕也会让考试的效力存疑。目前，当地公安机关已经介入调查，并已有犯罪嫌疑人被抓，此事的“真相”很可能不仅是“巧合”那么简单。近年来，类似泄题事件已多次发生，此次事件无疑再次为地方教师招考的严肃性、公正性敲响了警钟。

根据青岛相关方面的回应，这起泄题事件涉及六个区市，并且试卷是联合委托命题。这与过往发生的一些类似事件有一个共同点，即命题都是委托第三方机构完成的。从专业角度来讲，招考部门委托第三方机构命题，也算是正常操作。但如何规避其中可能存在的泄题风险，却是有关部门必须直面的问题。在不少泄题事件中，考生都声称是教育机构下发的资料“押题”成功。如此多的“神巧合”背后，是否存在不正当操作，很难不引人联想。

必须承认，但凡考试，难免存在押题现象。眼下不少考试培训机构，都将“押题”能力作为核心卖点。虽然这种做法有投机取巧之嫌，但只要在规则范围内，别人倒也没法说什么。不过，从常识来看，成功押题，最多只是个别试题在套路上被“命中”，若考试试题被大面积精准“押中”，无疑超出常识和考试公正所允许的范畴。这种情况要么说明命题机构过于草率，像此前就发生过命题机构照搬外地试卷的事件，要么说明命题机构存在泄题的可能性。无论是哪个具体原因，一场考试有大量试题被“押中”，考试的公正性都会受到极大的挑战。

在实际操作中，某些培训机构的老师，到底是成功“押题”，还是涉嫌泄题，界限似乎不是那么清晰。倘若押中一道题可以用巧合解释，那么三道题呢？五道题呢？这确实是个问题。不过，本着对考试公正性绝对负责的态度，要区分到底是正常的押题还是人为泄题，其实并不困难。比如，成功押题的考生到底有多少？培训机构与命题机构有没有关系？被押中的题到底出自哪里？把这些问题调查清楚，真相自然会呈现出来。当然，这一切的前提都是招考部门要真正把考试的公正性放在第一位，对于任何关于考试泄题的疑问，都拿出“眼里揉不得沙子”的决心。

在不少人眼中，地方教育部门组织的教师招聘考试，其级别似乎比“考公考编”要低。但是，其严肃性却不能有丝毫打折。在国家考试中作弊，已被刑法列为犯罪行为，教师招聘考试同样在法律所管辖的范围之内。教师招聘考试事关编制资源的安排，竞争激烈，有人打“歪主意”的可能性不小，对此，有关部门必须设立有针对性的反作弊机制，对违规操作“零容忍”。无论如何，教师招聘考试都不能成为“软柿子”，任何泄题疑点，都应该得到严肃回应。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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