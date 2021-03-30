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北京林业大学国际学院正式揭牌成立

2021年03月30日11:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月30日电 （记者孙竞）北京林业大学国际学院日前正式揭牌成立。该学院将充分发挥北林大在国际合作、开放办学方面的优势，生动全面讲好中国林草故事，进一步提升中国林业教育的国际影响力。

北京林业大学早在2002年就开始筹建国际学院，由于国际合作办学处于探索阶段，留学生规模相对较小，一直没有实体化运行。近年来，学校重视国际合作办学，与40多个国家和地区的190余所高校和科研机构建立了紧密的合作关系，来校留学学历层次、人数规模实现长足发展。

记者了解到，北京林业大学现有来自70多个国家的340余名在校留学生，是全国林业院校中第一个面向留学生设立全英文专业的高校。国际学院独立运行后，将作为北京林业大学开展国际化教育的主责机构，负责来华留学生的招生、培养和管理，引进国际优质教育资源，统筹开展在校学生的国际交流、合作、培训等工作。

北京林业大学党委书记王洪元在接受采访时表示，北京林业大学国际学院将立足学生对优质国际教育资源的需求，为学校更多学生到境外留学访学、实习实践搭建平台，培养更多知华友华的国际留学生，继续提升学校国际合作办学水平。 

(责编：孙竞、秦华)

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