人民网北京3月30日电 （记者孙竞）由中华全国归国华侨联合会主办的2021“亲情中华·为你讲故事”网上夏（春）令营今天举行“云端”开营仪式。

中国侨联副主席隋军介绍，举办网上夏（春、秋、冬）令营活动是中国侨联在海外新冠疫情仍未结束、不具备开办实体营条件的特殊情况下，策划举办的网上夏（春、秋、冬）令营活动。活动面向广大海外华裔青少年，帮助他们继续学习中文，深入了解中华文化，加深对祖（籍）国的情感。

“希望营员们通过认知精妙的中国语言文字、掌握实用的语言学习技巧，感悟博大精深的中华传统文化、了解日新月异的中国发展成果，同时也希望小朋友们用住在国语言把这些有趣的故事讲给当地的同学和朋友听，让他们也能了解你的家乡，感受中华文化的魅力，慢慢熟悉古老文明的中国。”隋军说。

记者了解到，2020年“亲情中华·为你讲故事”网上夏（秋、冬）令营有来自几十个国家和地区的七万多名营员参加，搭建了跨越时空的“云端”交流平台，深受营员们的喜爱。2021年“亲情中华·为你讲故事”网上夏（春、秋、冬）令营内容更加丰富，故事类型更加多样，不但增加了中国古典名著《水浒传》、意义深刻的《寓言故事》等，更添加了屠呦呦等科学家的故事。

2021年“亲情中华·为你讲故事”网上夏（春、秋、冬）令营分为两个阶段，夏（春）令营从3月至7月底，冬（秋）令营从8月至12月，每月举办1期，全年共举办10期。全部故事内容将陆续在中国侨联门户网站和微信公众号等平台发布。

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