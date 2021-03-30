原标题：@年轻人：警惕被支配出来的消费欲

新华网北京3月30日电 原本没有过多的物质需求，但因为看了某场直播、某个推送而突然激发了某方面的消费欲；花费上千上万元的衣服、鞋包，分分钟下单；花呗/信用卡在手，轻松分期，啥也不愁……这正是当下部分年轻人的消费行为剪影。然而，在“一直下单一直爽”的背后，大家可能并不知道的是，我们早已被品牌、商家、平台悄无声息地盯上。

随着年轻一代逐渐升级为主力消费人群，企业和商家为了迎合年轻人的喜好，逐渐对品牌进行年轻化打造，或是在产品包装设计上下足功夫；或是通过品牌跨界、电商带货、网红种草等方式吸引年轻人的注意力，满足他们的社交需求与个性化的价值追求。他们紧抓年轻人的痛点、摸清年轻人的内心所需，制定了懒宅经济、颜值经济、文娱经济等核心市场战略，推出花样繁多的产品供年轻人选择。

加上移动互联网、大数据等技术的加持，在互联网环境中成长起来的这届年轻人逐渐成长为精准“收割”对象。随着各种垂直类平台日益增多，更多细分化的广告能更精准地投放给年轻人，在潜移默化中“培养消费需求”；与此同时，不同的电商平台也时不时以各种名义举办促销节、促销日活动，引爆购物狂欢；越来越多的网红博主也在通过发布各种名为个人vlog实则广告的短视频来为某些品牌背书，刺激消费者收获与之相同的体验；直播带货的兴起更是将场景化营销做到极致，让人在很短的时间内相信，购买某个产品可以解决你对某方面的需求，并且能够用优惠的价格让你产生“此时不买更待何时”的想法。

在眼花缭乱的商品面前，信用消费成为年轻人消费升级的一个重要途径。据尼尔森（Nelson）2019年发布的《中国消费年轻人负债状况报告》，年轻人总体信贷产品的渗透率为86.6%，42.1%的年轻人只使用消费类信贷并且在当月还清；如果将这部分年轻人从负债人群中去除，那么实质负债人群将缩少为整体年轻人的44.5%。可见，使用消费类信贷来用于超前消费在年轻人中已经占有相当大的比例。除此之外，在年轻群体中还存在着“精致穷”“富态穷”等消费观，很多人虽然赚的不多，但并没有因此而放弃追求“精致”，愿意为了自己所向往的生活和喜欢的东西“变穷”。

每个人都想要追求更加精致的生活，这并没有错，但是在追求精致的同时，我们也要保持理性，避免冲动消费引起的不必要支出或超出自身经济能力的支出，更不必为了攀比或满足自身的社交需求而超前消费、奢侈消费。

尤其是当本来并没有某个需求，但由于看到某些东西而引发需求时，这种被支配出来的消费欲更应该引起三思。任何商品其价值都是被用来使用的，不应被赋予过高的价值内涵。生活是否美好要靠自己来定义和体验，物质上的包装仅能获得一时的快感，而不能带来长久的精神满足。年轻人要逐步建构起正确的消费观和专属自己的美好生活观，拒绝盲目跟单。倘若每次下单前都能多思考一下是否是刚需，给自己一个“冷静期”，或许会发现其实有些东西不买也可以。（郭亚丽）

(责编：温璐、熊旭)