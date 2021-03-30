原标题：伸向孩子的网络黑手，看不见摸不着，打得实吗？

辽宁锦州市第一高级中学开展应急疏散演练

26日，辽宁锦州市松山新区消防救援大队学苑路消防救援站的消防员叔叔正耐心地给前来参观的锦州市实验学校的学生们进行解答、示范。

这几天，除了消防员叔叔，交警叔叔也很忙。内蒙古、山西等地的交警叔叔走上讲台，告诉同学们怎么认识交通信号灯、交通标识以及走路、乘车、骑行安全，图文并茂、结合案例警示同学们交通危险在哪里。

结合教育部今年1月启动开展的防范中小学生欺凌专项治理行动，广州市协和中学在安全教育日这天聚焦校园欺凌话题，举行“应急安全教育进校园”公益系列活动启动仪式。仪式上，公益人偶剧《别让语言成为你的攻击武器》，专家讲座《拒绝校园欺凌，共建和谐校园》以及有奖知识问答等让同学们收获满满。

到目前为止，该公益活动已走进广州20所学校，以知识讲座、互动游戏、实践演练、知识问答、器材展示体验等形式向广州中小学生传播安全出行、防火、预防意外伤害、溺水、急救等与中小学生密切相关的应急安全知识。

新挑战：看不见摸不着的网络黑手

除了传统的安全隐患外，基于互联网催生的网络欺凌，网络欺诈，网络性侵等，让家长孩子手足无措，伤害性往往更大。

据中国互联网络信息中心调查显示，近半数以上青少年受到过网络欺凌。所谓“网络欺凌”，指利用互联网做出的针对个人或群体恶意、重复、敌意的伤害行为。日前，一位初中女生遭受网络霸凌的报道刷屏。有公众号为了有偿删帖造谣该名初中女生是“渣女”，致其重度抑郁，不敢告诉家人，不敢去学校。

一位沈阳妈妈向记者道出育儿“扫码焦虑”：网游扫码支付，一不留心钱包空了；扫码加好友，朋友圈不可控。

网络消费陷阱多，涉世未深的青少年往往中招。中国刑事警察学院禁毒与治安学院副教授王晓明说，涉及网络付费游戏、网络直播打赏、网贷等案例近年都多发，这些让青少年支出与其年龄、智力不相适应的款项，损害其身心健康。

2019年，广州警方联合中山、哈尔滨和浙江警方摧毁一个从境外走私国家管制精神药品，通过网络销售的贩卖毒品团伙。该团伙在互联网上贩卖一种声称可以提高专注力和学习成绩的“聪明药”，实为毒品。受害人多为中高考考生，危害巨大，甚至有因长期服用造成依赖，最后精神抑郁自杀的案例。

网络信息“暴力”铺天盖地，让人猝不及防。辽宁锦州市实验学校副校长郭舒野说，网络是一个信息的宝库，同时也是一个信息的垃圾场。网上各种信息良莠并存，真假难辨。一些不良信息会对中小学生产生极大的危害，其中包括危害身心健康、导致学习成绩下降、弱化道德意识、影响人际交往能力、影响人生观、价值观等。

为孩子密织一张安全网络

“我能保护我自己——安全相伴，快乐童行”公益项目走进沈阳市凌空一校

郭舒野建议，对中小学生开展网络安全教育刻不容缓，需要学校、家庭、社会共同努力，包括向学生介绍各种网络危害的形式，讲解如何鉴别、规避网络风险等。同时要求学生做到：未经父母同意，不将姓名、住址、电话等个人信息告诉他人；未经父母同意不在网上购物或打赏；不在网络上发布攻击性语言，网络上有人攻击自己要及时告诉家长处理；未经父母同意，不和网上认识的人见面；不玩网络游戏和购买装备等。

王晓明表示，心智尚未成熟的未成年人缺乏自我防护能力，他们在享受网络便捷的同时也面临着更多的网络风险。她建议，学校层面要把网络安全教育放在与交通安全、消防安全、防溺水、禁毒等传统安全教育同等重要的位置。不能仅限于课本讲授，可根据不同年龄阶段孩子的特点，提倡开展“讲安全故事，唱安全歌曲，编安全童谣，做安全体操”等活动，丰富安全教育内容，寓教于乐。

同时，可以通过聘请校外专家、志愿者服务等方式，引入校外安全教育师资。如加强与公检法、消防、医院等方面的干警、医务人员以及社区志愿者合作，聘请他们定期到学校为学生开展安全教育或者为教师做安全专题培训等。

“家庭对网络安全教育的重视程度直接影响着孩子对网络安全的正确认知。向家长传授安全知识与技能，提升家长的安全防范意识和责任意识，也十分关键。”王晓明说。

一些网络安全监管部门工作人员建议，除进一步加强对不良信息的监管外，企业针对销售给学生的产品要有检测保护机制，屏蔽不良信息。其他产品也应针对学生与社会用户区分网络，加强软件使用的实名制等。（记者郑天虹、王莹、杨淑馨、李恒）

(责编：温璐、熊旭)