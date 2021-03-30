原标题：科技创新必须重视基础学科

山西省太原市第十二中学的机器人队队员备战FLL工程挑战赛。刘君摄/光明图片

2021年3月19日，安徽理工大学大学生在课外学术科技作品竞赛中介绍团队设计的云控制智能巡检空气净化系统发明作品。陈彬摄/光明图片

【专家视角】

26岁攻克数学世界难题、任中国科学技术大学特任教授的年轻数学家陈杲，近日被网友纷纷称赞“硬核”，再一次引发大家对数理化等基础学科的关注。

在我国加快建设科技强国的进程中，以数学、物理为代表的基础学科是自然科学发展和重大技术创新的基础。数学家丘成桐先生说：“没有强大的数学基础就没有良好的科技。”因此有人提出，必须重提“学好数理化，走遍天下都不怕”；与此同时，也有人认为，这句话具有时代的局限性，已经不适应当下的社会现实。

那么，究竟应该如何理解“学好数理化，走遍天下都不怕”的含义？在国家强调科技自立自强的当下，是否要大力倡导“学好数理化”？记者就此展开了采访。

1.两种声音的碰撞

线上线下，关于怎样看待“学好数理化，走遍天下都不怕”的讨论很是热烈，其中有两种典型的声音形成鲜明碰撞：

一种观点认为，这句话产生于20世纪七八十年代我国科技人才匮乏之时，是历史的产物；而当前我国理工科人才培养规模庞大，这句话已经不能适应强调全面、多元、个性发展的教育趋势。

例如，“现在我感觉是学好计算机、金融、英语走遍天下都不怕。”中国地质大学大四学生杨森的观点很有代表性，受到很多人的赞同，认为一些好就业、待遇高的热门专业更吃香。而对传统的数理化，网友“朝阳”则道出了自己的实际感受，“产业结构已经升级了，现在学‘生化环材’专业的都掉到了‘坑’里，物理也没看上去的高大上，倒是擅长数学绝对是走上人生巅峰的利器。”也有网友从高考的角度来看，“已经过时了，现在是大语文时代，高考的区分度主要在语文。”

与此同时，也有另一种观点认为，“学好数理化，走遍天下都不怕”的提法并未过时。因为以数理化为代表的基础学科，不仅对于培养学生的逻辑思维、分析能力具有重要意义，而且是一个国家创新能力的重要保障。

“这真是至理名言。”设计师孔永锋认为，“数理化这些基础学科，可以充分抽象世界上的各类现象，找到基本规律，学好对以后处理问题、研究技术等都有帮助。”作为高中物理老师的古建斌坚持认为，“不管人工智能还是大数据都离不开数学和物理，没有扎实的数理基础何谈创新？”山西省太原市第十二中学校长冯国雷告诉记者，在中学里，这种说法还有一定的认同度，但比不上20世纪80年代，因为社会更加多元化，更加关注人的发展，特别是个性化发展。目前该校有80%的学生选择学习理科。

2.坚持发展的眼光

记者在采访中发现，更多专家、老师和学生的态度相对理性，提出要用辩证的眼光和发展的视角来看待“学好数理化，走遍天下都不怕”。

“肯定前半句，否定后半句。”北京大学化学与分子工程学院博士生李泽洲的态度很明确，“数理化是人对赖以生存的自然从认知到适应和改造的媒介，重要性不言而喻，但还谈不上‘走遍天下都不怕’，它否定了人类社会发展积累下来的丰富人文遗产的重要性，也会给人以其他方面能力没那么重要的误导性。”

“数理化可能不适合所有人，但它一定是一个有竞争力的选项。”北京大学物理学院大三学生李晗指出：“相比一些热门专业，数理化专业培养周期长、回报偏低，仿佛并不是最优选择；但数理化对思维能力、分析方法的训练，对个人的发展是很有益处的，无论将来处于哪个行业，这些都能令我们受益匪浅。”

“很难简单说它过时不过时。”华中科技大学教育科学研究院副教授蔺亚琼深入剖析其背后的逻辑后认为，“在20世纪80年代，这句话蕴含着很强的个体竞争逻辑，强调学好数理化知识可能会在未来的教育、升学、求职乃至事业发展中，获得相对来说比较好的位置。”

“这种说法把数理化基础学科的学习工具化、功利化了。”北京大学教育学院博士生寇焜照认为，这是从功利主义角度对基础学科的评价，是从“闯天下”这样一种实用价值出发来评价学习的价值。当前，基础学科的学习要有强烈的兴趣导向、逻辑训练、理性思维，这才是学好数理化的关键，与“走遍天下都不怕”这种生存和生活需要没有关系。

蔺亚琼进一步分析，这种个体逻辑成立的背景，一方面是改革开放后提出了“科学技术是第一生产力”，亟须培养大量科技人才；另一方面是当时的高等教育仍处于精英化阶段，以培养尖端人才为主，1978年我国的高等教育毛入学率只有2.7%，到1990年也只有3.4%。

到了今天，我国高等教育已经迈入普及化阶段，2020年的毛入学率达54.4%。蔺亚琼一再强调，“在不断变化的情况下，这句话也可以从国家的角度进行理解。重视以数理化为代表的理工科教育，有助于我们在国家发展和国际竞争中更具优势。”

3.拓展新的时代内涵

虽然对“学好数理化，走遍天下都不怕”的解读各有不同，但大多受访者均谈及以数理化为代表的基础学科的重要性，这是这句话最重要的内涵。

“经济只是技术的表达，在这个时代，我们更要去了解根本性的东西，对世界的本质、世界的本源有基础的认知，而数学和物理就是告诉我们这个世界到底是什么样子的。”北京大学教育学院教授卢晓东特别强调，“回溯过往，我国辉煌成就的取得并非无迹可寻。但同时，我们也要认清当下的危机，‘卡脖子’问题、核心技术壁垒都是正在面临的难题。这时候把既往学好数理化的传统丢掉，是异常危险的。”

“如果物理基础打不好，对工科等其他学科的学习也有严重影响。”中山大学校长、中科院院士罗俊在多个场合建议，要进一步打好初高中阶段学生的数理化基础。

中国科学技术大学地球和空间科学学院大一学生郭竞一很认同专家的观点，“落后就要挨打，缺少核心技术就会受制于他国，而核心技术的研究需要大量学好数理化的人才。我们科大有一句著名的话，‘基础宽厚实，专业精新活’。基础的扎实与否决定了未来的路能走多远，后来的专业有多通透。”

在科技创新能力越来越成为综合国力竞争决定性因素的背景下，有必要重新认识、理解并拓展“学好数理化，走遍天下都不怕”的含义，因为只有重视数理等基础学科，才能在全球科技竞争中赢得主动。具体来说，一方面，鼓励青年学生“学好数理化”尤其要淡化功利性色彩，多一些兴趣导向。寇焜照认为，自然科学已经改变了我们的社会生活方式，扎实的科学素养是我们融入现代社会的先决条件，也有助于我们更好地理解人与自然的关系，让习惯于钢筋混凝土的心灵重新回到自然当中。另一方面，在终身学习的背景下，“学好数理化”有了新的生命和新的理解。蔺亚琼提出，学好数理化意味着学习者掌握了非常重要的概念和思维认知方式，有助于他们日后学习新的知识，有了更强的学习能力，为终身学习奠定了基础。

此外，卢晓东、蔺亚琼、冯国雷等多位专家还提出，在特别强调理工科的同时不应忽视人文素养的培养，“兼具理工和人文知识的交叉复合型人才是尖端人才培养的重要考量”。

科技创新发展必须重视基础学科。或者说，只有重视基础学科，才能在全球科技竞争中赢得主动。（本报记者 柴如瑾 本报通讯员 田宇欣）

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