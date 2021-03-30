原标题：“新国标”如何为青少年构筑护眼屏障

福建省邵武市实验小学学生在近视防控实践课上开展眼睛灵敏度调节训练。新华社发

浙江省湖州市长兴县实验小学，孩子们在眼科医生指导下利用互动小游戏进行优势眼检查。谭云俸摄/光明图片

河北省邢台市隆尧县第三实验小学的学生在观察眼球构造模型。新华社发

江西省新余市渝水区城北街道缔景社区邀请眼科医生走进百树小学，开展“呵护眼睛预防近视”主题公益活动。廖海金摄/光明图片

■不容乐观，是我国青少年眼健康情况的现状

■53.6%，是国家卫健委发布的2018年全国儿童青少年总体近视率

■数据显示，三成多小学生、七成多初中生、八成多高中生已经成为“小眼镜”

周末假期，就诊时间刚到，上海市第一人民医院眼科副主任医师朱鸿的科室外就排起了长队，其中不少是8-10岁的小学生。“疫情期间有患者在家待了3个月，一直上网课，几位小患者近视度数增长了200-300度。”朱鸿告诉记者，不仅近视，近年来其他眼部病症包括干眼症、角膜上皮损伤也不同程度“光临”青少年，“8-10岁是外界因素最容易影响近视发展的年龄。”

日前，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了强制性国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（以下简称《要求》）。新标准规定了与近视防控相关的教科书、教辅材料、学习用杂志、课业簿册、考试试卷、学习用报纸、学龄前儿童学习读物、普通教室照明灯具、读写作业台灯和教学多媒体等儿童青少年学习用品的卫生要求，将在2022年正式实施。

那么，目前市面上的学习用品达标吗？“新国标”从原理上究竟如何给青少年编织护眼屏障？

纸质印刷品字号、行距、反光度有新要求

“《小学生课外阅读》这本书采用B5纸，5号字，每页排33行、每行排38个字，每页挤了1254个小字。《数学配套练习册》给孩子们仅留出长6厘米、宽2厘米空白，孩子们只能在有限空白处将字写得小而又小。”记者搜索我国东部沿海某市的政务留言网，一位家长的留言映入眼帘。

“孩子上小学时字写得还大，一到中学字就越来越小，可能就要趴着写，”有初中家长这样说。不仅行距小，反光度过强也是不少读物存在的问题。近日，广东省消委会、东莞市消委会联合发布的《儿童读物印刷品安全性比较试验报告》显示，抽样测试的25款儿童读物中，有8款的可迁移性荧光增白剂超出非强制性标准《绿色印刷第1部分：阅读类印刷品》的要求。该报告对测试结果分析指出，可迁移性荧光增白剂的添加会导致纸张白度高，长时间阅读会影响儿童视力。

字号、行距、反光，这些都直指青少年常用印刷品的质量。据记者了解，对于中小学教科书的用字大小，国家质量监督检验检疫总局2001年曾经发布《中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准》（以下简称《通用标准》），但只是非强制性的建议标准，而对教辅材料仅有部分地方提出要求。

记者注意到，此次“新国标”对教科书、教辅材料的字号、行距、印刷标准都有详细规定，如规定即使是书中的目录、注释，小学阶段最小用字应不小于“5号字”。初中和高中阶段最小用字应不小于“小5号字”；对于行空，小学一二年级、三四年级、其他年级，应分别不小于5毫米、4毫米、3毫米。此外，新标准还要求，课业簿册图案、文字印刷要清晰完整，不应有明显污迹；学习用报纸要墨色均匀，深浅一致，印迹清晰，不应有影响识别的糊字；不应有明显水印。《要求》还对彩色印刷、单色印刷教科书用纸定量、内文纸张亮度，课业簿册内芯纸张平滑度、荧光亮度等做了规定。

“《要求》对学生用印刷品的规定涉及纸质界面反光的问题。为保护视力，我们提倡光线反射入眼时应是柔和的。市面上特别精美的纸张有的很光滑，看上去会有局部的一小块反光特别强。刺入眼睛光线强弱过度变化会引起瞳孔的扩大收缩，睫状肌的调节可能会出现过度，这会影响眼球的发育，可能导致近视的加深。”朱鸿分析道，“此外，《要求》还涉及字体、间距的问题，合适的字体、间距一方面有助于缓解学生眼部疲劳，另一方面对近视防控也有作用。 因为如果字体太小，孩子看不清，本能就会凑近看，一旦习惯养成，即使字大也会凑近，很难改正。距离过近除了引起眼肌调节过度之外，还可能造成辐轴反射异常，形成俗话说的‘斗鸡眼’。”

照明光源、多媒体设备亮度、频闪等有新规范

“在2020年夏天疫情缓解复课后，学校为学生检查视力发现，已经控制2-3年的近视率又有所回升，而这与网课期间长时间‘盯屏’分不开。”北京市东城区某中学校医宋医生告诉记者。

除了印刷品，发光光源、屏幕也是影响学生视力的关键因素。据媒体报道，这些用品设备问题也不少，如2020年12月南宁市卫生计生监督所对24所学校进行的随机监督抽检发现，16所学校存在黑板面照度及照度均匀度、课桌面照度亮度不够，光线不好的问题。

2020年6月，中国质量认证中心发布的关于各省教室照明现状的调查报告也显示，教室光环境不良较为严重，并集中表现在照明设计或监管时缺少技术依据、照明设计不合理、轻视色温及显色指数等参数、照明设备老化缺乏定期维护，造成课桌面照度水平偏低、均匀度偏低等问题。

记者注意到，此次“新国标”对普通教室照明灯具有了明确规定，要求灯具应具有遮光性，没有过度眩光等，还规定了灯光色温最大最小值，一般显色指数、灯具在额定电压下输出波形深度也有了限值要求。对于如今教学中常常使用的多媒体，新标准提出，教学多媒体设备不应出现可察觉的闪烁，符合蓝光防护要求，使用时屏幕亮度不应过大；还提出了对于光输出、最大屏幕亮度、对比度、亮度照度均匀性、亮度可视角、屏幕尺寸的相关指标要求。

“良好的照明其一要求 光线柔和，其二要稳定，不能有剧烈的频闪。平时我们用的有些灯管，如果 快速、高分辨地去成像，就会发现它的光线是一直在闪的， 只不过肉眼可能看不出来。这种频闪时间长了会造成视网膜发育不良，不仅可能引发近视，还可能导致弱视的发生。”朱鸿解释道，对于青少年来说，视觉成像不清晰， 或者有一些失真， 都会 影响其视力发育，一方面会造成眼轴的增长，另一方面会影响视网膜的发育，“例如 8岁的孩子一般是1.0的视力，在8岁以前他还处在一个正常发育阶段， 但如果经常接受异常 光线的刺激，有可能 导致视网膜的感光细胞发育不正常，出现弱视的情况。”

关于多媒体设备，朱鸿还提到，之所以要有蓝光防护，是因为屏幕光源射入眼睛的光量 要比灯具大，蓝光 过强会造成视网膜损害。 而且屏幕如果光线太强或者频闪太多，还会造成干眼症。“关于亮度可视角的标准，屏幕在角度范围内是自发光屏，而超出就相当于是玻璃屏。教室里坐在正中间的学生能看清楚，但若是坐在两边，如果可视角过小 就有可能会出现光线的折射，一是可能导致学生看不清屏幕， 二是可能会出现过强反光，这种反光属于镜面反光，比光面的纸张反光还要强，对眼部刺激 也会造成过度调节，诱发近视发生。”

落实“新国标”、构筑护眼屏障，还需多方努力多措并举

“如今青少年近视率还是很高，降低近视的发生率涉及方方面面，不只是眼科医生或者学校的职责，它和我们整个社会的发展、对青少年一代的要求都密切相关。”朱鸿表示。

“人教社作为全国中小学教材出版的主力军，一直以来严格按照国家标准，甚至制定高于国家标准的企业标准来保证中小学教材质量。《通用标准》虽是推荐标准，但我社在教材版式的设计上，一直严格执行。”人民教育出版社副总编辑赵占良说，“新的《要求》取消了高中理科教科书正文可用5号字的规定，用行空值代替了用‘行数和每行字数’确定不同版心、不同字号下的行间距要求，同时要求教辅和学习用杂志参照教材标准执行。由于这三个变化，不符合要求的教材、教辅需要进行重新排制，需投入大量人力、物力。我社一定会在严格执行新的国家标准基础上，进一步研究教材、教辅版式。”

宋医生表示，每年学校都会接受疾控中心对于教学环境的检测，黑板、教室自然光线、灯具等，并会提供详细报告，学校据此来做整改。总务处的老师也会不定期巡楼，查看灯管是否有损坏、照度不足等情况，若有则及时更换。

“上个学期我们将所有教室灯具更换为新式LED照明灯，统一向教委报备。对于多媒体设备使用，教务教学部门也加强对教师的培训，再三强调能不用PPT则不用，如果要使用，字号应在40号以上，并避免使用强烈的冲击色，尽量减少PPT页数。”宋医生表示，“此外我们还对学生近视情况不断追踪监测，提醒家长注意学生的用眼卫生。例如学生在家学习时台灯是近光源，所以还要再开一个远光源，比如顶灯；为学生选购桌子要高低合适，学生要有标准坐姿等。”

“除达标外，人教社所有合作的生产企业均需通过绿色认证，我社按照国家要求大力推行中小学教科书绿色印刷，学生用手触摸教科书时，就不会把有害物质通过手转移到眼睛、口鼻中。我社现有教材行文也讲究图文搭配，降低学生的阅读压力。”赵占良表示，未来还将加大检测力度，把影响中小学生视力的指标作为图书质量重要检查项。

“总之，标准的出台不意味着‘一劳永逸’，一是要落实标准，二是使用用品、设备时要注重细节。例如除了出版物外，学校自印试卷、家长打印微信中作业、讲义等都要注意字号、行距等。”朱鸿说。

（本报记者 周世祥）

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