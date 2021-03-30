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湖南省开展“全国中小学生安全教育日”活动

2021年03月30日08:38 | 来源：湖南日报
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原标题：我省开展“全国中小学生安全教育日”活动

3月29日是第26个全国中小学生安全教育日，以“知危险会避险 安全文明出行”为主题的“湖南省第26个全国中小学生安全教育日活动”，在长沙市开福区第一小学启动，旨在通过开展系列校园安全教育文艺节目、消防逃生演练、自护自救培训等活动，提升师生安全意识，营造学生安全社会氛围。

活动现场，省学生安全专业委员会成员单位负责人为学校校长代表、学生代表赠送了安全教育宣传图书；诗朗诵《生命之美，安全之重》、情景剧《我是小交警》、合唱《让生命花季充满欢笑》等节目将活动气氛推向高潮。此外，活动还设置了师生安全教育现场演示环节，通过烟雾逃生屋、灭火器灭火体验等环节，让师生共同感受安全教育的重要性。

据了解，按照省学安委部署，各级教育部门和中小学校要认真落实省教育厅制定印发的学校安全工作指引，分月分类分事件、时间节点组织开展学校安全教育；督促指导中小学校全面将安全教育纳入课堂教学、班会活动及“开学第一课”、家长学校的必修内容，做强安全教育课堂主阵地，实现安全教育体系化、常态化。（周倜 何沛 陶泽恩）

(责编：李依环、熊旭)

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