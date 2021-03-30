人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

北京：初中学考体育选考系统开通

2021年03月30日08:31 | 来源：北京日报
小字号
原标题：初中学考体育选考系统开通

记者从北京教育考试院获悉，北京市初中学业水平考试体育现场考试项目选择系统3月29日开通，3月31日关闭。体育现场考试于5月1日至31日进行，各区根据本区实际在此期间安排考试。

现场考试将继续使用“北京市中小学学生卡（学籍卡）”进行检录和考试。各区要加强考生身体健康检查，杜绝学生带病带伤参加考试，对考生身体健康情况进行摸底，坚决制止不适宜剧烈运动的考生参加体育现场考试；要规范免考和缓考考生的资格审查及办理程序，严格执行有关标准，并按程序办理相关手续。初中学考体育现场考试由必考项目和选考项目组成，男生1000米和女生800米为必考项目。男生还需要从足球、篮球、排球中选择一项，从实心球和引体向上中选择一项参加考试；女生需要从足球、篮球、排球中选择一项，从实心球和仰卧起坐中选择一项参加考试。

按照疫情防控要求，近期未离京或从国内低风险地区返京，且连续14天健康监测正常的考生，可正常参加考试。近期从境外返京考生，从国内中、高风险地区返京考生等，需满足各项防控要求，且须持考前7日内核酸检测阴性报告，方可参加考试。（记者牛伟坤）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部