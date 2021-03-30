原标题：初中学考体育选考系统开通

记者从北京教育考试院获悉，北京市初中学业水平考试体育现场考试项目选择系统3月29日开通，3月31日关闭。体育现场考试于5月1日至31日进行，各区根据本区实际在此期间安排考试。

现场考试将继续使用“北京市中小学学生卡（学籍卡）”进行检录和考试。各区要加强考生身体健康检查，杜绝学生带病带伤参加考试，对考生身体健康情况进行摸底，坚决制止不适宜剧烈运动的考生参加体育现场考试；要规范免考和缓考考生的资格审查及办理程序，严格执行有关标准，并按程序办理相关手续。初中学考体育现场考试由必考项目和选考项目组成，男生1000米和女生800米为必考项目。男生还需要从足球、篮球、排球中选择一项，从实心球和引体向上中选择一项参加考试；女生需要从足球、篮球、排球中选择一项，从实心球和仰卧起坐中选择一项参加考试。

按照疫情防控要求，近期未离京或从国内低风险地区返京，且连续14天健康监测正常的考生，可正常参加考试。近期从境外返京考生，从国内中、高风险地区返京考生等，需满足各项防控要求，且须持考前7日内核酸检测阴性报告，方可参加考试。（记者牛伟坤）

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