原标题：四川今年23.5万人参加高职单招 录取工作将于4月中旬前完成

文化考试现场

考生按要求扫描健康码

3月27日，四川省2021年普通高等学校高职教育单独招生考试（简称“高职单招”）顺利举行。3月28日，四川新闻网记者从省教育考试院获悉，今年全省报考人数和招生院校再创新高，共计23.5万人，94所招生院校。

省招考委、省教育厅高度重视本次考试工作。考前，省教育考试院发布了《四川省2021年高职单招考试防疫公告》，要求考生提前监测体温并如实填写健康信息，并到指定平台申请健康码，为考试的安全健康开展打好提前战。考试期间，省教育厅、省教育考试院和市州招考机构派出巡考组对高职单招院校考点进行巡查和指导。

技能综合测试现场

上午文化考试开考前，在各高职院校考点，考生按照规定排队，在考务人员的引导下，扫描健康码和场所码，进行身份验证，依序接受体温检测后通过考试专用通道走进考场。文化考试于全省统一时间结束后，各院校考点有序组织对考生进行职业技能综合测试。

当天，各院校高职单招考试陆续顺利结束，全省各考点秩序井然，考风考纪良好。按照工作安排，各院校高职单招录取工作将在评卷后开展，于4月中旬前完成，届时，考生可向报考院校查询拟录取结果。（图片来自省教育考试院）（记者 陈淋）

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