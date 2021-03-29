人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

四川今年23.5万人参加高职单招 录取工作将于4月中旬前完成

2021年03月29日08:53 | 来源：四川新闻网
小字号
原标题：四川今年23.5万人参加高职单招 录取工作将于4月中旬前完成

　　文化考试现场

　　考生按要求扫描健康码

　　3月27日，四川省2021年普通高等学校高职教育单独招生考试（简称“高职单招”）顺利举行。3月28日，四川新闻网记者从省教育考试院获悉，今年全省报考人数和招生院校再创新高，共计23.5万人，94所招生院校。

　　省招考委、省教育厅高度重视本次考试工作。考前，省教育考试院发布了《四川省2021年高职单招考试防疫公告》，要求考生提前监测体温并如实填写健康信息，并到指定平台申请健康码，为考试的安全健康开展打好提前战。考试期间，省教育厅、省教育考试院和市州招考机构派出巡考组对高职单招院校考点进行巡查和指导。

　　技能综合测试现场

　　上午文化考试开考前，在各高职院校考点，考生按照规定排队，在考务人员的引导下，扫描健康码和场所码，进行身份验证，依序接受体温检测后通过考试专用通道走进考场。文化考试于全省统一时间结束后，各院校考点有序组织对考生进行职业技能综合测试。

　　当天，各院校高职单招考试陆续顺利结束，全省各考点秩序井然，考风考纪良好。按照工作安排，各院校高职单招录取工作将在评卷后开展，于4月中旬前完成，届时，考生可向报考院校查询拟录取结果。（图片来自省教育考试院）（记者 陈淋）

(责编：温璐、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部