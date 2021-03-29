原标题：24省举行公务员招录笔试

3月27日，24省举行2021年度公务员招录笔试，加上提前举行公务员省考的江苏、北京、上海、山东、浙江、广东六省市，2021年公务员省级考试招录总人数超过15万人。本次省考向应届毕业生伸出了“诚意橄榄枝”，招录名额增加，招录条件设置有所放宽。

2021年，多省公务员招录人数较去年有所下降：2020年内蒙古计划招录7270人，今年拟招录5310人，较去年度明显回落；在河南，相较于去年接近1万人的招录规模，今年拟招录人数下降至7901人；今年广西计划招录2905人，与上年度5890人的规模相比缩减一半。

今年公务员省考共有18个省缩减招录人数，规模明显缩减的包括广西、山西、湖北、湖南等。根据中公教育提供的数字，27日举行联考的24省，共招录110541人，比去年缩减6.24%。

中公教育首席辅导专家王健在接受记者采访时说，公务员省考整体招录数字的变化既和疫情影响有关，也和本省的实际需求紧密相连。比如2020年，很多省份的招录人数都有所增长，创了新高，使得公务员编制空缺得到有效补充，所以在今年出现了招录人数的下降。另外，随着疫情的逐渐稳定，企业复工复产态势良好，社会吸引就业的能力增强，政府招录公务员解决就业问题的迫切性开始下降。王健称，省考招录人数的确定更多是出于公务员队伍结构调整和工作开展的需要。

2021年度公务员省考有11个省份和新疆生产建设兵团扩招，其中云南、重庆扩招数量明显。

根据中公教育的数字，今年的公务员省考，安徽省的招录名额中有1018个仅限应届生报考，比去年增加98个；辽宁省96.60%的职位没有工作经历要求，有2099个职位仅限应届生报考，占总职位数的48%；云南省仅限2021应届生的招录人数高达3415人，占总人数的56.15%，职位为2426个，占总职位数的54.3%。

此外，公务员省考对于“应届生”的界定趋于宽松，不少职位允许在两年择业期内的毕业生报考。

王健指出，公务员省考大部分职位允许应届生报考，并且还拿出部分职位只允许应届生报考，可见应届生参加省考有一定优势。只要他们决心下沉基层一线、志愿专业与岗位吻合，将更有机会在2021公务员省考中实现人生理想。（中青报·中青网记者 李桂杰）

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