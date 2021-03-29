原标题：低至0元的财商课靠谱吗

随着人们提升财商、增加理财技能的需求不断上升，各种财商课、理财培训班开始多起来，特别是伴随在线教育快速发展，越来越多的人接受并习惯这种便捷的学习方式，在线财商课受到更多人关注。

今年以来，经济日报记者发现市面上存在不少“走红”的低价财商课，但对这种“新鲜事”大家褒贬不一。低价财商在线课程质量如何？学习效果是否与商家宣传一致？记者日前亲身体验了3家主要机构的课程，探了探里面的“门道”——

想炒股“养基”吗？想赚大钱吗？我教你呀！——最近，网上出现了很多低价财商训练营广告，一些小机构甚至打出了“一招学会”的口号。头部培训机构有微淼商学院、长投学堂、尚德机构等，累计服务学员人次已达数百万。

一方面，广告里轻松实现财务自由的凡人故事，伴随着股票、基金收益翻倍的上扬曲线，具有很强的诱惑力；另一方面，有关财商训练营有欺骗性、诱导购课行为的投诉也并不少见。

在所有的低价财商训练营里，学员代号都是“小白”。低价财商训练营到底在教什么？是否如广告所说，能教学员实现财务自由？带着这些问题，经济日报记者花12元报名了微淼商学院的“小白”训练营，0元加入了长投学堂和尚德机构的“小白”训练营，亲身体验一下实际教学效果。

开课体验良莠不齐

3个课程报名后的第一步都是加微信入群。虽然已经做好了被推销课程的心理准备，但是3个课程中长投学堂管理较为混乱。记者刚入群就看到有人发布“请加老师微信领取学习资料”的信息，称不加这几位老师微信就会被移出群聊。与很多学员一样，记者赶紧添加了其中3个老师的微信，却发现他们要么兜售理财课程、要么发送与课程完全不相关的资料包。记者正在纳闷时，群主“班班”发出一段上百字的信息，称群里这些人都是“骗子”，并要求学员们认准头像带有长投学堂的“班班”，单独加她的微信。

从“骗子”一入群就刷屏，到班主任模式化地处理，并在当天晚间重新拉群的情况来看，可以推测群里鱼龙混杂的情况不是偶然。对此，3月9日，长投学堂回复称已注意到“部分班级群遇到了一些骗子的潜伏”，并表示目前主要通过群内提醒和二次加群、将“骗子”踢群和黑名单处理等方式解决。此外平台正在测试其他方式，预计很快会有新的解决方案推出。

微淼和尚德课程的开课过程相对规范一些，因为报名后记者添加的是班主任微信，而不是微信群。

添加好友约半个小时后，微淼商学院的“君阳”老师发来一段编辑好的文字，提醒开课时间及资料获取等事宜，并表示开课前班主任会拉群。尚德机构是由一位“金贝老师”用企业微信即时通过添加好友申请，并自动发来上课须知等信息。

记者注意到3家机构中，微淼制作了图片步骤提醒学员关闭通过微信号、群聊添加好友等功能。结合长投和尚德群中后来出现“骗子”的情况来看，微淼这个提示很有必要。

授课内容注重基础

记者在2月24日同时报名3家的课程，尚德安排的开课时间是2月26日，长投的开课时间是2月27日，微淼的开课时间是3月2日。3家机构宣传的上课时间为7天至14天不等。

从授课方式看，尚德采用直播授课，每次课程时长2小时至3小时；微淼以发送微信文字为主，也有提前编辑好的微信图文及视频内容；长投没有授课老师，课程以提前录制的音频加微信图文推送为主，“班主任”们负责细化知识和互动答疑。就记者个人体验来讲，尚德授课方式更直观，但耗时较长。微淼和长投的授课方式便于学生利用碎片时间爬楼学习。

从教授内容看，3家机构大同小异，首先强调理财、复利的重要性；然后介绍什么是国债、如何操作国债逆回购等；还会介绍REITs（房地产信托投资基金）、打新股、可转债打新，如何筛选股票等内容。微淼的课程内容相对更丰富一些，还会讲解怎样看懂企业财报、如何用“强大企业圆模型”分析企业等知识。另外，微淼单独附赠一个防骗课，讲解了10个容易上当的理财陷阱。

在授课过程中，各家除了通俗易懂地介绍基础知识，也会教授一些小技巧，比如在讲解股票挑选时，给学员推荐同花顺等财经类网站，介绍一些选股票选基金的小方法等。

“我感觉就是讲了最基础的知识。”尚德学员崔先生是某证券公司机构业务部门中层，他出于好奇报名了“小白”训练营，得出的结论是，“不能说完全没用，但肯定不可以指导投资”。

别看是常识，很多学员此前并不知道。授课时，很多学员表示自己不知道什么是“破发”、不清楚基金A类与C类的区别，搞不懂支付宝里有钱为什么不能打新股。听课过程中，记者发现有的老师在授课过程中会用特殊个例吸引学员。比如尚德机构的老师讲股票时，举例为某人以5000元炒股赚到42亿元；某学员用1万多元第一次打新股，一个月赚了12万余元。这些信息即便属实，也具有偶然性和个体差异，用来吸引理财“小白”恐有不妥。因为直播的口语化、即时性特点，尚德机构的老师多次提到“按老师说的操作，一定能做到安全稳健赚钱”。

学习过程中记者发现不同机构教授相同内容时存在差异，准确性令人怀疑。例如讲可转债时，长投学堂“酱酱”介绍的是，可转债近两年破发率为4.91%，一只最大盈利是500元。尚德的老师却说可转债近年的破发率陡降为0.57%，最高赚了669.62%。

讲师资质需要规范

课程中教授投资理财的老师拥有什么样的背景资质呢？记者就此问题咨询了几家机构。

尚德本期有两位授课老师，对主讲安靖的介绍是：超过6年理财经验，平均年化收益15%，一名靠理财实现财务自由的女性。另一位何麒老师，自称曾是财经类节目主持人，拥有7年投资经验，年化收益27%。由于尚德老师仅出现在直播间，无法直接取得联系，记者追问其所学专业、从业背景的留言没有得到答复，也没有从班主任金贝老师处得到答案。

长投学堂没有授课老师，只有群主“班班”和几位学姐。这位叫“酱酱”的“班班”告诉记者，她毕业于南京林业大学，学的木材科学与工程专业，毕业后一直从事家具设计行业，没有在金融机构工作过。在群里，她告诉学员自己的理财年化收益率是35%。

微淼的君阳老师告诉记者，他毕业于沈阳理工大学经济管理学院，专业是工商管理和金融学，曾在互联网金融企业做运营。他没提及自己的收益率。

记者也向3家机构询问了老师资质问题。长投学堂表示，“班班”们只是“教辅人员”，不要求金融专业背景，但需经培训考核后上岗。微淼表示，授课老师均为金融、经济专业本科及以上学历，毕业3年以上或持有相关执业证书，并需经内部培训方能上岗。截至发稿前尚德机构没有回复。

成为财商培训机构的老师，需要具备哪些条件？记者搜索了互联网招聘集散地拉勾网。拉勾网上长投学堂共有5页招聘需求，跟财商教育相关的仅有课程编辑（理财/金融）一个职位。工作内容是开发财商课程，学历要求本科及以上，但是对专业没有要求，只提出“对理财投资有一定了解，喜欢阅读，熟悉社科/经管类图书，具备快速学习新事物的能力”。

尚德机构大量招聘社群运营，13页的招聘内容里与财商教育相关的职位是保险直播间讲师。岗位职责描述为“在公司平台直播授课，维护直播间的人气，达成保险更高阶课程转化”。在任职要求方面，仅提出“本科及以上学历，保险相关专业优先考虑”。

微淼财商类招聘信息只有1页，共计8个招聘需求，以技术开发岗为主，只有一个与财商教育相关的职位是财报分析讲师。其岗位职责是“负责分析财务报表，并教会学员看懂财务报表；负责课后答疑解惑，提升学员满意度及课程完成率”。任职要求里明确提出“本科及以上学历，财务/会计类专业；有会计财务行业经验”。

在广东东莞从事法务工作的长投学员芳吉告诉记者，他不关心老师的资质，只关心老师讲的内容跟自己掌握的理财知识是否一致，以此判断老师是否值得信任。在保利集团工作的微淼学员谢女士告诉记者，她个人更在意老师是否具备实战经验。

学员的不在意，是否能够成为培训机构降低师资门槛的理由？教授金融知识、投资理财技巧的老师可以用收益率取代专业资质吗？作为专业人士，崔先生认为不能，“我不信任老师的推销，因为任何投资行为和从业机构都必须有相关资质”。

诱导销售值得关注

因为事先看到不少消费者投诉，记者参与过程中也有些担心会否碰到种种“推荐”。直到3月16日收到最后一位老师的结课信息，3家机构的老师都没有推荐任何股票和基金，没有踩荐股理财、诱导分期的底线，他们只推销正价课。

除了普及常识的“小白”训练营，3家机构都有正价课。长投的课程售价最低，为1998元，微淼课程售价最贵，是6998元，尚德实际售价介于两者之间，为2580元。课程学习时间有的要10周，有的算26课时。课程主要是细化教授基金、股票、REITs等内容。据微淼介绍，部分课程与中央财经大学联合开发，目前已升级到第三版。长投学堂在2020年与上海财经大学达成合作，联合开发课程。

整个课程体验下来，记者感觉对于培训机构来说，“小白”训练营开设的主要目的是为正价课导流。从第三节课开始，尚德机构的老师就把大部分精力放在推销正价课程上，讲到最关键处，例如北斗选股法、烟蒂法、基金择时策略等干货，都需要买了正价课才能学。2个小时的直播课，一大半时间都在卖课。长投学院和微淼学院也有正价课，“班主任”会尽力推荐，主动询问的学员也不少。

在所有的在线教育培训机构里，续班率都是核心指标，毕竟体验课是赔钱的，只有源源不断地卖出正价课才能保证公司正常运营。从群里的反馈来看，有学员愿意进一步学习。谢女士就报名了微淼的正价课，她觉得课程系统地教授了方法论，相比之下，“小白”训练营主要是培养学员养成理财思维。不过，对于不想购课的学员来说，老师反复推销课程为他们带来烦恼，特别是在视频授课时推销，有学员忍不住问：“还讲不讲课了，不讲我就睡了。”

不过在推销正价课的过程中，记者认为有些操作方式值得警惕。在尚德机构的直播中，老师强调线下课程原价为79000元，公司为承担社会责任，才推出了内容一致的网络课，价格下降到6380元。加上限量1000份的5折券，参加过考试的学员还有610元奖学金，最终优惠价2580元。记者没有参加考试也享受了优惠价。从群里的反馈来看，学员们基本都抢到了优惠名额。“这就是个噱头。”从事教育培训行业的尚德学员王佳佳一语道破，“销售技巧中叫‘紧迫性’，我不会相信”。崔先生则认为，相比之下，更严重的问题是拿收益率做广告诱导股票开户。

记者了解到，开课第一天，尚德机构的金贝老师就问学员：“你每个月拿出100元投资，一年就是1200元，年化收益20%，投资30年，知道会是多少钱吗？”答案是233万元。是不是很惊喜？很多学员表现出强烈的兴趣，纷纷询问老师如何具体操作。老师顺势多次推荐华泰证券的免费开户服务，交易手续费低至万分之1.3。而且在之后的正价课里有“实操”课，老师多次表示会带大家“实操”。对比市场上万分之3左右的费率，这个佣金还是很有吸引力的。但是问题在于，“小白”们掌握什么理财技能才能保证年化收益20%持续30年？

长投和微淼也有类似服务，会提醒学生完成作业后可申请VIP开户奖励，佣金可减至万分之1.3和万分之1.6。不同之处在于，这两家的老师不会反复推荐，长投“酱酱”仅发过一次私信提醒可以开户。微淼的老师还提醒，学员不一定要通过微淼开户，自己任选一个大券商平台去开都行，而且强调不懂不要投。

老师的建议很有必要。风险意识跟理财意识同样重要，都应是“小白”训练营的核心内容。别看是理财“小白”，学员们没那么容易被忽悠。“我没有买课，也没有开户，5000元炒成42亿元就是标题党。”王佳佳说。芳吉则认为老师所讲的复利收益率太过理想化，不打算跟着老师“实操”了。

(责编：温璐、熊旭)