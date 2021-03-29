原标题：河南：高校无医学教育基础不得设置医药卫生类专业

新华社郑州3月28日电 某烹饪职业学院在积极申办护理专业，一个只有4个专业课教师的师范学院开始招收护理本科生……这种现象今后将被叫停。日前，河南省人民政府办公厅出台河南加快医学教育创新发展实施方案，规定无相关医学类专业基础的非医学院校不得设置医药卫生类专业，为随意设置护理、临床等人命关天的医药卫生类专业划上“休止符”。

近年来，由于卫生健康事业的快速发展，激发了一些高校兴办医学教育的热情，盲目扩大招生规模，不管有没有办学基础纷纷申办护理、口腔等医药卫生类专业，导致院校培养与社会需求脱节，供求关系失调，教育质量下降，毕业生一岗难求。

为此，河南提出优化医学学科专业规模和结构，压缩数量，提高质量，提升办学层次，坚持以需定招，合理确定医学类专业招生结构和数量，优化单点招生规模。积极扩大研究生招生规模，发展本科医学专业教育，严格控制高职（专科）临床医学类专业招生规模。提高入口门槛，无相关医学类专业基础的非医学院校不得设置医药卫生类专业，已设置本科医药卫生类专业的高校，其对应专科专业不再招生，高校不再举办医药卫生类专业的中等职业教育。医药卫生类中等职业教育逐步转向为乡村基层和养老托育等服务业培养人才。

针对全科医学人才紧缺的现状，河南提出加大全科医学人才培养力度。鼓励有条件的高校成立全科医学院（系），3年内推动医学院校普遍成立全科医学基层教学组织等机构。（记者王烁）

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