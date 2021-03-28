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北京市初中英语机考昨开考 4月19日12时可查分

2021年03月28日09:36 | 来源：北京青年报
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原标题：初中英语机考昨开考 4月19日12时可查分

　　本报讯（记者 武文娟）2021年北京市初中学业水平考试英语听说机考第二次考试3月27日举行。考生可于4月19日12时，在北京教育考试院网站（www.bjeea.cn）查询成绩。

　　北京青年报记者了解到，初中学考英语听说机考共四道大题，包含五种题型，分别是听后选择12分、听后回答10分、听后记录信息5分、听后转述5分和朗读短文8分。每场考试时间约30分钟。听力口语考试成绩总分40分。

　　昨天9点10分左右，参加完考试的考生陆续走出潞河中学考点。部分考生表示：“这次考试比上次难一点，朗读有几个长词有些难度。但话题都是生活中常见的，比较熟悉。”还有考生表示，考试涉及了体育运动的好处、如何发现自己的天分等内容。

　　初中学考英语科目总分值为100分，其中60分为笔试卷面考试成绩，40分为听力口语考试成绩。听力口语考试与统考笔试分离，采取计算机考试方式，考生有两次考试机会，取最高分计入英语成绩。

(责编：薄晨棣、万鹏)

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