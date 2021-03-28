原标题：52万高校师生员工接种疫苗

本报讯（记者 武文娟 刘婧）北京青年报记者昨日从北京市教委获悉，随着学生返京返校，首都高校已经进入疫苗全面接种期。截至3月26日，首都各高校已累计接种师生员工52万人。

据市教委介绍，新冠疫苗集中接种工作在首都各高校陆续开展，师生们响应“应接尽接、应快尽快”的号召，积极支持疫情防控，齐心协力巩固当前来之不易的抗疫成果，期待着早日筑起校园和全社会的免疫屏障，早日摘下口罩、恢复正常学习和生活。

与此同时，市委教育工委、市教委联合北京电影学院拍摄的首都高校新冠疫苗接种公益宣传片发布，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵，中国传媒大学教授王志，北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚，北京大学临床健康与心理学专业研究生、海军陆战队退伍大学生宋玺，北京体育大学研究生冠军班2016级学生、冬奥会冠军武大靖，中央戏剧学院表演系本科生蒋依依，北京电影学院表演系本科生张子枫等师生代表，向全社会发出了“疫苗接种、人人尽责”“接种新冠疫苗、共筑免疫长城”的号召。

首都大学生代表、北京大学第三临床医学院2020级博士研究生高冠英向同学们发出倡议。他谈到，作为一名医学生自己在第一时间接种了新冠疫苗。接种疫苗，既是保护自己，也在保护身边的每一个人。“我国的疫情防控工作成果显著，但疫情的防控是长久的战斗，建立人群的免疫屏障则是控制疫情的根基，需要更多的人接种新冠疫苗，心手相连共同抵御风险。我们每一个人，就如同一块坚实的长城砖，只有每个人参与进来，才能构建国家防控疫情的万里长城。”他倡议，作为新时代的青年学生，疫苗接种，人人尽责，抗疫有你有我，共筑免疫长城。

北青报记者了解到，北京市专门制定了高校疫苗接种工作方案，对做好高校师生员工疫苗接种工作进行了专题部署，随着学生返京返校，首都高校已经进入疫苗全面接种期。各高校按照市区统一安排，成立工作专班，制订工作方案，协同属地稳妥有序做好师生员工疫苗接种。目前，北京大学、清华大学、北京航空航天大学等多所高校已经组织师生在校内临时接种点进行集中接种，截至3月26日，首都各高校已累计接种师生员工52万人。

现场

晒疫苗接种截图成大学生新时尚

“新冠疫苗，打卡成功！”3月27日至28日，北京大学集中开展学生疫苗接种工作。昨日，刚刚接种完疫苗的北大2018级学生管雨婷在朋友圈晒出“北京健康宝”中“已接种第一剂次”的截图。她告诉北京青年报记者，疫苗接种截图成了首都高校师生中的新时尚，开学返校后第一时间接种新冠疫苗也成为了校园里面热闹的话题。

昨天下午，北青报记者在邱德拔体育馆接种点看到，接种工作井然有序，学生们分时段、分批次、安全、有序进行疫苗接种。现场共设置了6个接种工作区，包括测温区、知情同意书签订及健康问询区、信息登记区、疫苗接种区、留置观察及应急处置区、供物资储存冷链区，各区域都摆放了统一标识的指示牌，以便学生快速定位、有序接种。接种现场还播放旋律舒缓的轻音乐，营造出暖心、安全的接种氛围。

进入接种点的学生按照“一米”间隔排队，首先经过测温，然后再签订知情同意书，登记完信息后，便可到相应的工作区域进行接种，接种完后留观30分钟方可离开。

北青报记者注意到，现场还有一些身穿防护服、背后贴着“小燕子”标识的志愿者忙前忙后，协助完成疫苗接种工作。据介绍，他们是学生志愿者，此次735名学生志愿者主动报名，全程配合疫苗接种工作。文/本报记者 刘婧

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