任然、李伶俐

原标题：乡村教育提质：王朴中学营造多彩教育梦

■ 王朴中学是由红岩英烈“王朴”创建并担任第一任校长的学校。近年来，该学校通过红色革命教育、渝派蟠扎技艺教学、特长教育，为孩子们创造了“亦国亦家、文理双馨”的学习环境，让学子触摸“历史的厚度”，体会“红色的热度”，感受“文化的温度”，把红色之魂铸成学子们的精神脊梁

“6分38秒，还不错。”3月15日上午10点，重庆市北碚区王朴中学大课间活动开始，在德育主任唐放计时的6分38秒内，全校49个班的2400余名学生及各班教师有序在操场集结成方队，开始800米长跑。

“一二三四”一声声响亮的口号响彻晴空，汇聚成一股强大的气场，扩散四周。

2021年中央一号文件提出，“提高农村教育质量，多渠道增加农村普惠性学前教育资源供给，继续改善乡镇寄宿制学校办学条件，保留并办好必要的乡村小规模学校，在县城和中心镇新建改扩建一批高中和中等职业学校。”

去年12月，王朴中学成功入选教育部第一批乡村温馨校园典型案例学校。入选乡村温馨校园的王朴中学对于“保留并办好必要的乡村小规模学校”能够带来哪些启示？记者深入其中调查发现，答案就藏在师生们的大课间活动里，在那振奋人心的精气神之下，是这所学校的底色——红色的魂，绿色的梦，金色的成长。

王朴中学是由红岩英烈“王朴”创建并担任第一任校长的学校，学校建在“中国花木之乡”“中国蜡梅之乡”北碚区静观镇。近年来，学校通过红色革命教育、渝派蟠扎技艺教学、特长教育，为孩子们创造了“亦国亦家、文理双馨”的学习环境。

亮出“红色旗” 把红色之魂铸成学子的精神脊梁

在王朴中学，处处可见红色文化。走进校门，便见烈士王朴的雕像，他身旁的《王朴中学赋》里，记录着他和母亲舍家产筹巨资，励志办学求解放的故事。

王朴中学深挖王朴精神及其家国情怀，打造了“红色文化广场”和“红梅赞”主题园林，把红色资源转化为立德树人的课程资源，对学生进行体系化、课程化、实践化的“家国教育”。对师生开展革命传统教育、爱国主义教育、廉政教育、青少年国防教育。

在学校里，有一项长年坚持的开学第一课——红色革命教育，学校要求每一位入学新生提前一天到校，瞻仰王朴雕像，去王朴烈士陵园敬献鲜花，看情景剧《与王朴烈士对话》，听老师讲述王朴和其母亲金永华的故事。“从今天起，你便是王朴中学的人，无论你在哪里，做什么，都要注意自己的一言一行。”15岁的邓松妮就读高一10班，老师在开学第一课讲的这句话深刻地影响着她，“即使只是坐公交车，我也会积极让座。”

王朴中学以“家国教育”为主线，建立了北碚区红色文化课程基地、打造了重庆市德育课程品牌，前来学习王朴精神和学校课程的集体和个人络绎不绝。为此，学校专门成立了解说社，由学生们担任解说员，在解说王朴事迹的同时，提升学生们的表达能力和自豪感。

初三年级的周茂娇曾是一个自卑、内向的女孩儿，在老师推荐参加解说社后，她渐渐找到了自信。“我从来没有想过，我会因为解说王朴事迹变得开朗，交到很多朋友，让家人以我为骄傲。”如今，王朴曾就读的复旦大学也成为周茂娇的志向。

让学子触摸到“历史的厚度”，体会到“红色的热度”，感受到“文化的温度”，把红色之魂铸成学子们的精神脊梁，王朴中学的校园焕发出勃勃生机。北碚区妇联主席潘红告诉记者，目前，区妇联正在开展学党史活动，活动中的其中一个故事便是以学校讲解内容为参考，宣传王朴及其母亲的事迹，激励孩子们从小立志，引导农村家庭父母支持儿女的志向。

下活“绿色棋” 在快乐劳动中传承非遗

走进王朴中学的大门，仿佛进入一座郁郁葱葱的自然园林，似朵朵绿云的蚊母，如仙人跳舞的罗汉松……这些颇具价值的花木，在王朴中学里随处可见。

2021年中央一号文件指出，要通过继续改善乡镇寄宿制学校办学条件，开展耕读教育等一系列措施，提高农村教育质量。在王朴中学，耕读教育已成为一大特色。学校充分利用位于中国花木之乡静观镇这一区位优势，不仅打造了校园绿色文化环境，还培养了一批蟠扎小能手。

静观镇是国内花卉五大流派之一川派花卉的发源地，以蟠扎、桩头盆景等园林艺术见长，《静观花木蟠扎》也是重庆市非物质文化遗产。但随着现代科技的发展，传统蟠扎技艺逐渐失传，面临濒危。为了将蟠扎技艺传承下去，学校建立了“北碚区普通高中综合实践课程创新基地——渝派蟠扎技艺课程基地”，开展了市区级课题研究，组建了蟠扎学生社团，并与校外花木园林公司签订协议组建课外实践基地，形成了“基地—课题—社团—课外实践基地”的绿色课程结构体系。

“这些便是学生们前些天的作品。”在副校长刘昕的带领下，记者来到蟠扎技艺课程基地，在不算宽敞的空地上，摆放着40来盆“滚龙抱柱”蟠扎技巧作品。“对弯、吊拐、滚龙抱柱，这些我都没问题。”加入蟠扎社团一年多的初二学生王睎已学会了多项蟠扎技巧。刘昕告诉记者，今年学校还将拓展基地，由学生们一起种植2万盆草花，让更多孩子都参与到劳动中，体会劳动的乐趣。

“四季有花开，四季常绿色”，温馨的校园里，学生们身心愉悦，幸福洋溢。

走好“金色”路 特色艺术教育护航成才梦想

在王朴中学，天天有锻炼、周周有活动、月月有比赛。王朴中学是首批重庆市科技特色学校，学校坚持错位发展，以科技创新教育为全面实施素质教育的突破口，成立了“重庆市北碚区王朴中学少年科学院”,建设完成了高规格的科技馆。通过丰富多彩的科技活动，让学生参与到科技创新中。学校还结合实际，发展特色教育，学校开设了音乐、体育、艺术、美术等艺体特色专业，成立了文学、园艺、茶艺、插花、体育等24个社团，由学生们自由选择。

校长李忠良介绍，在近几年参加的各级各类科技比赛中，王朴中学两名学生分别获得重庆市科技创新发明首届和第九届市长奖，六名学生分别获得北碚区青少年科技创新区长奖和提名奖。学校“‘VEX’工程机器人”代表队在“第六届亚洲机器人锦标赛”中喜获金奖，教师科技作品获得“全国创新大赛一等奖”。每年的各类科技大赛，师生获国家、市、区级各类奖项近100人次。

“红色铸魂、绿色铸梦，特色教育护航金色成长。”李忠良坚定地认为，王朴中学学生的成才，这三项缺一不可。为让学生们铭记这一段成长时光，让王朴精神在他们毕业后也能继续给予他们鼓舞，在王朴中学毕业证上，除了现任校长签名外，还增加上了第一任校长王朴的签名。

在校园里，有一座“红色之蕴”的雕塑，有的学生说它像团结的手，有的说它像燃烧的火炬，有的说它像扬帆的船。对于这座雕塑的猜想，学校并没有公布标准答案，正如对学生们的培养一样，其实无论哪一个，只要他们选择的是正确的方向，便为他们创造条件，助他们一路前行。

(责编：吴楠、宋鹤立)