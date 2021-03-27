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北京下月1日起恢复举办现场招聘会

2021年03月27日08:57 | 来源：京报网
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　　本报讯（记者 王天淇）在做好疫情防控工作的前提下，自4月1日起，全市人力资源服务机构将有序恢复举办现场招聘会。北京市人力资源和社会保障局近日发布《关于有序恢复举办现场招聘会有关问题的通知》。

　　《通知》明确，此次恢复举办现场招聘活动要严格落实常态化疫情防控要求，每场招聘会的参加人数控制在500人次以内。如需举办定期招聘会，尚未在去年12月前完成备案的办会机构，应在今年3月31日前登录人力资源市场管理系统进行备案，按照定期招聘会的相关要求管理；如在3月31日前未予备案，但确需组织的招聘会，均按不定期招聘会管理。举办不定期招聘会，办会机构要在举办招聘会前15日，登录人力资源市场信息系统，向办会地点所在区人力资源社会保障部门报送备案信息。

　　市人力社保局相关负责人表示，办会机构和用人单位需对招聘计划、发布招聘信息、招用人员过程审查严格把关，不得出现民族、种族、性别、宗教信仰等方面的歧视行为，不得出现地域条件限制。招聘会现场要设立就业歧视投诉窗口，公开举报投诉电话，对投诉举报的问题要及时妥善处置，情节严重的要第一时间报告区人力资源和社会保障部门查处。

(责编：吴楠、宋鹤立)

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