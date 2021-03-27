原标题：5名中小学在职教师被点名

本报讯（记者 李祺瑶）昨天，市教委发布《关于近期学科类校外培训机构和中小学在职教师违规问题的通报》，11家机构、5名中小学在职教师被点名。市教委表示，市区相关部门将依法依规对相关机构、教师予以严肃处理。

今年3月，全市明确学科类校外培训机构按照“坚持标准、严格程序、规范审核”的基本原则有序恢复线下培训。近段时间以来，市区教委继续加大工作力度，持续紧盯各类损害群众利益的违规行为。经市区教委联合检查，发现汉普森教育培训学校紫金大厦校区、北京金汉嘉教育咨询有限公司、北京龙举云兴教育科技有限公司黄庄分公司、北京圣杰博雅教育咨询有限责任公司、北京金博高德教育科技有限公司、北京青藤蔓蔓文化传媒有限公司、北京博思育才教育咨询有限公司、北京原点培优科技有限公司、精锐至慧学堂望京校区、精锐至慧学堂国展天虹校区、精锐至慧学堂大悦城校区11家机构未经批准擅自恢复线下培训。根据相关要求，被点名机构将由相关区依规严肃处理，并上报处理结果。同时，市教委还在调查中发现，5名中小学在职教师在校外培训机构违规兼职取酬，包括朝阳区呼家楼中心小学语文教师许某、朝阳区润丰学校化学教师刘某、朝阳区润丰学校语文教师胡某某、通州区觅子店中学数学教师王某某、通州区觅子店中学英语教师程某。市教委责成朝阳区教委、通州区教委依据相关规定对上述人员进行严肃处理，并建议将违规教师调离教师岗位，及时上报处理结果。

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