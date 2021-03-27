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今年研究生复试依旧“在云端”

2021年03月27日08:25 | 来源：北京日报
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　　本报讯（记者 崔乐）多所在京高校近日陆续公布了2021年硕士研究生招生复试的录取办法，记者梳理后发现，网络远程复试依旧是主流。

　　清华大学规定，研究生招生复试以网络远程形式开展，复试环节可能包括网络远程面试、网络远程笔试、网络远程机考、提交附加材料等。北京大学则提出：根据教育部文件要求和当前北京市疫情防控需要，北大结合自身实际情况，确定今年研究生招生复试工作将采取网络远程复试方式进行，具体平台选择由院系自定。此外，北京航空航天大学、北京科技大学、北京工业大学、北京语言大学、北京林业大学、北京化工大学等多所在京高校也相继宣布，采用网络远程方式进行研究生复试。

　　各高校复试通常采用双机位，第一机位用于考生同考官交流，第二机位用于监控考生所处复试环境。第一机位一般选择笔记本电脑或配备摄像头的台式机，第二机位选择智能手机、笔记本电脑或者配备摄像头的台式机。

　　今年各高校对考试过程中可能出现的突发情况对考生作了提示：为避免来电及手机闹钟干扰，清华大学建议考生双机位两路信号采用不同的网络，例如一路用Wi-Fi，一路用4G/5G移动通信。如使用手机，要提前购买充足流量包并保障移动设备电量充足。北京语言大学建议考生使用Windows8及以上版本电脑操作系统，并提前下载安装最新版Chrome浏览器。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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